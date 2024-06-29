Сколько воды нужно пить во время жары: важные нюансы

Летом погода может быть очень жаркой. Почему так важно следить за уровнем воды в организме?
Большинство людей не пьют ничего, кроме воды, когда жарко. И это правильно, так как организм нужно сберечь от обезвоживания.
Спортивные напитки могут быть хорошим вариантом для тех, кто тренируется не менее одного часа на улице в жаркую погоду.
Не существует общего правила относительно того, сколько воды каждый человек должен выпивать в день. В среднем, в жаркую погоду люди могут выпивать до восьми стаканов чистой воды в день. Количество воды в сутки зависит от размера тела, физической активности в течение дня и диеты.
Люди, которые работают в жаркую погоду или иным образом физически активны, должны выпивать стакан воды примерно каждые 20 минут.
Важно прислушиваться к своему организму и всегда иметь доступ к чистой, свежей питьевой воде в жаркую погоду.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.