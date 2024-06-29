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Сколько воды нужно пить во время жары: важные нюансы

Во время жары при физической активности нужно пить воду каждые 20 минут

1:06
Здоровье

Летом погода может быть очень жаркой. Почему так важно следить за уровнем воды в организме?

Во время жары при физической активности нужно пить воду каждые 20 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, CC BY-SA 3.0

Почему вода важна для здоровья в жаркую погоду

Большинство людей не пьют ничего, кроме воды, когда жарко. И это правильно, так как организм нужно сберечь от обезвоживания.

Спортивные напитки могут быть хорошим вариантом для тех, кто тренируется не менее одного часа на улице в жаркую погоду.

Как правильно пить воду

Не существует общего правила относительно того, сколько воды каждый человек должен выпивать в день. В среднем, в жаркую погоду люди могут выпивать до восьми стаканов чистой воды в день. Количество воды в сутки зависит от размера тела, физической активности в течение дня и диеты.

Люди, которые работают в жаркую погоду или иным образом физически активны, должны выпивать стакан воды примерно каждые 20 минут.

Важно прислушиваться к своему организму и всегда иметь доступ к чистой, свежей питьевой воде в жаркую погоду.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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