Врач рассказал о признаках отравления продуктами питания

Врач Неронов: отравление часто проявляется спустя несколько часов

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как отметил врач-инфекционист Владимир Неронов, симптомы пищевого отравления обычно проявляются спустя несколько часов после употребления зараженной пищи.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, PDM

"Отравление продуктами питания чаще всего проявляется через несколько часов после употребления и характеризуется симптомами, такими как боли в животе, рвота, понос", — уточнил врач Владимир Неронов.

В качестве профилактических мер доктор Неронов рекомендует строго соблюдать правила гигиены при готовке и избегать употребления сырых продуктов. При возникновении признаков отравления необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и оказать первую помощь до приезда врачей, сообщает РИАМО.