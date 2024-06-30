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Врач рассказал о признаках отравления продуктами питания

Врач Неронов: отравление часто проявляется спустя несколько часов

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Здоровье

Как отметил врач-инфекционист Владимир Неронов, симптомы пищевого отравления обычно проявляются спустя несколько часов после употребления зараженной пищи.

Врач Неронов: отравление часто проявляется спустя несколько часов
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, PDM

"Отравление продуктами питания чаще всего проявляется через несколько часов после употребления и характеризуется симптомами, такими как боли в животе, рвота, понос", — уточнил врач Владимир Неронов.

В качестве профилактических мер доктор Неронов рекомендует строго соблюдать правила гигиены при готовке и избегать употребления сырых продуктов. При возникновении признаков отравления необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и оказать первую помощь до приезда врачей, сообщает РИАМО.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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