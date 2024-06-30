Врач рассказал о признаках отравления продуктами питания

Как отметил врач-инфекционист Владимир Неронов, симптомы пищевого отравления обычно проявляются спустя несколько часов после употребления зараженной пищи.
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"Отравление продуктами питания чаще всего проявляется через несколько часов после употребления и характеризуется симптомами, такими как боли в животе, рвота, понос", — уточнил врач Владимир Неронов.
В качестве профилактических мер доктор Неронов рекомендует строго соблюдать правила гигиены при готовке и избегать употребления сырых продуктов. При возникновении признаков отравления необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и оказать первую помощь до приезда врачей, сообщает РИАМО.
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Занимается диагностикой и лечением таких аллергологических и иммунологических заболеваний, как бронхиальная астма, аллергический ринит, крапивница, пищевая, лекарственная, инсектная аллергия, иммунодефицитные состояния, герпесвирусные инфекции, дисфункции иммунной системы и частые простудные заболевания.