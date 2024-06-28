Специалисты выявили редкий симптом рака кишечника, требующий внимания

HuffPost: существует крайне редкий симптом рака, на который не все обращают внимание

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Количество случаев колоректального рака среди людей моложе 50 лет увеличивается с 90-х годов. Специалисты считают, что причина кроется в современном образе жизни и факторах окружающей среды, поэтому все взрослые, особенно имеющие близких родственников с этим заболеванием, должны знать о симптомах. Помимо известных признаков, таких как кровь в стуле, хроническая боль в животе и необъяснимая потеря веса, существует более редкий симптом, на который не всегда обращают внимание.

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"Кал намного уже нормы или даже толщиной с карандаш характерен для некоторых пациентов с колоректальным раком", — отметил врач-онколог Майкл Чеккини для HuffPost.

Эксперт пояснил, что такая ситуация может возникать, если опухоли расположены ближе к концу толстой кишки или покрывают всю её внутреннюю поверхность, сужая просвет. Иногда заболевание может протекать бессимптомно, поэтому врачи рекомендуют проходить первичное обследование уже в возрасте 40-45 лет.