Учёные назвали диету, способную снизить риск смерти на 25%

Исследование, проведенное командой учёных из Бригемской женской больницы, подтвердило пользу Средиземноморской диеты, указав на её способность уменьшать вероятность возникновения раковых заболеваний. Результаты этого научного изыскания были представлены в журнале JAMA Network.
Основа Средиземноморской диеты — это растительная еда и продукты, богатые белком. Меню человека, следующего такой диете, включает обилие орехов, бобовых, свежих фруктов и овощей, а также оливкового масла, при этом потребление животного белка минимизировано.
В рамках исследования было установлено, что придерживание такой диеты снижает общую смертность на около 25%. Как показывает анализ, это существенно уменьшает шансы развития онкологических болезней или проблем с сердечно-сосудистой системой.
В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов.