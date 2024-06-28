Учёные назвали диету, способную снизить риск смерти на 25%

JAMA Network: средиземноморская диета способна снизить риск развития онкологии

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное командой учёных из Бригемской женской больницы, подтвердило пользу Средиземноморской диеты, указав на её способность уменьшать вероятность возникновения раковых заболеваний. Результаты этого научного изыскания были представлены в журнале JAMA Network.

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Основа Средиземноморской диеты — это растительная еда и продукты, богатые белком. Меню человека, следующего такой диете, включает обилие орехов, бобовых, свежих фруктов и овощей, а также оливкового масла, при этом потребление животного белка минимизировано.

В рамках исследования было установлено, что придерживание такой диеты снижает общую смертность на около 25%. Как показывает анализ, это существенно уменьшает шансы развития онкологических болезней или проблем с сердечно-сосудистой системой.