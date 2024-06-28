Учёные назвали диету, способную снизить риск смерти на 25%

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JAMA Network: средиземноморская диета способна снизить риск развития онкологии

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Здоровье

Исследование, проведенное командой учёных из Бригемской женской больницы, подтвердило пользу Средиземноморской диеты, указав на её способность уменьшать вероятность возникновения раковых заболеваний. Результаты этого научного изыскания были представлены в журнале JAMA Network.

JAMA Network: средиземноморская диета способна снизить риск развития онкологии
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg & Viktorija4, PDM

Основа Средиземноморской диеты — это растительная еда и продукты, богатые белком. Меню человека, следующего такой диете, включает обилие орехов, бобовых, свежих фруктов и овощей, а также оливкового масла, при этом потребление животного белка минимизировано.

В рамках исследования было установлено, что придерживание такой диеты снижает общую смертность на около 25%. Как показывает анализ, это существенно уменьшает шансы развития онкологических болезней или проблем с сердечно-сосудистой системой.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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