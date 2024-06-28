Как перестать перекусывать от скуки: советы диетолога

Не все воспринимают еду только как источник энергии, который помогает выжить — это ещё для многих огромный источник радости и даже развлечения. Поэтому многие люди перекусывают, когда им действительно скучно.
Вот несколько советов, которые помогут вам избавиться от этой привычки.
Проанализируйте, есть ли настоящий голод
Прежде чем потянуться за закуской, спросите себя, действительно ли вы голодны или вам просто скучно. Если вам скучно, попробуйте найти вместо этого увлекательное занятие.
Обращайте внимание на то, что вы едите, наслаждайтесь едой. Такой осознанный подход поможет вам распознать, когда вы сыты, и снизит вероятность переедания.
Пейте воду в течение дня. Иногда наш организм ошибочно принимает жажду за голод. Стакан воды может помочь вам избежать обезвоживания и обуздать ненужные перекусы.
Поймите, что вызывает у вас желание перекусить. Это стресс, скука или определённое время суток?
Как только вы узнаете свои триггеры, вы сможете найти альтернативные занятия, чтобы справиться с этими чувствами.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.