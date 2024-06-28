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Как перестать перекусывать от скуки: советы диетолога

Советы, как перестать перекусывать от скуки

1:18
Здоровье

Не все воспринимают еду только как источник энергии, который помогает выжить — это ещё для многих огромный источник радости и даже развлечения. Поэтому многие люди перекусывают, когда им действительно скучно.

Советы, как перестать перекусывать от скуки
Фото: commons.wikimedia.org by Thomson200, PDM

Вот несколько советов, которые помогут вам избавиться от этой привычки.

Проанализируйте, есть ли настоящий голод

Прежде чем потянуться за закуской, спросите себя, действительно ли вы голодны или вам просто скучно. Если вам скучно, попробуйте найти вместо этого увлекательное занятие.

Осознанное питание

Обращайте внимание на то, что вы едите, наслаждайтесь едой. Такой осознанный подход поможет вам распознать, когда вы сыты, и снизит вероятность переедания.

Избегайте обезвоживания

Пейте воду в течение дня. Иногда наш организм ошибочно принимает жажду за голод. Стакан воды может помочь вам избежать обезвоживания и обуздать ненужные перекусы.

Идентификация триггеров

Поймите, что вызывает у вас желание перекусить. Это стресс, скука или определённое время суток?

Как только вы узнаете свои триггеры, вы сможете найти альтернативные занятия, чтобы справиться с этими чувствами.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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