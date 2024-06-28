Какое растение полезно для здоровья кишечника: вы удивитесь

От здоровья кишечника зависит здоровье всего организма.
Мята полезна для здоровья кишечника. Эта ароматная трава содержит полезные вещества, которые помогают уменьшить воспаление в кишечнике, убивают вредные бактерии, снимают спазмы желудка.
Исследования показывают, что масло мяты перечной помогает облегчить дискомфорт в животе, связанный с синдромом раздражённого кишечника. Кроме того, ароматное растение препятствует развитию расстройства желудка.
Мята перечная также обладает спазмолитическими свойствами, что способствует расслаблению мышц пищеварительного тракта. Противомикробное и противовоспалительное действие помогает улучшить микробиом кишечника.
Вы также можете использовать такие травы, как имбирь, фенхель и куркума, чтобы предотвратить проблемы с пищеварительным трактом.
Один листик мяты не поможет вам избавиться от симптомов СРК. Однако можно заварить чашку мятного чая, чтобы снять боль в желудке и тошноту.
Перед применением масла мяты перечной следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.