Какое растение полезно для здоровья кишечника: вы удивитесь

Мята перечная улучшает микробиом кишечника

От здоровья кишечника зависит здоровье всего организма.

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Какое растение полезно для здоровья кишечника

Мята полезна для здоровья кишечника. Эта ароматная трава содержит полезные вещества, которые помогают уменьшить воспаление в кишечнике, убивают вредные бактерии, снимают спазмы желудка.

Исследования показывают, что масло мяты перечной помогает облегчить дискомфорт в животе, связанный с синдромом раздражённого кишечника. Кроме того, ароматное растение препятствует развитию расстройства желудка.

Мята перечная также обладает спазмолитическими свойствами, что способствует расслаблению мышц пищеварительного тракта. Противомикробное и противовоспалительное действие помогает улучшить микробиом кишечника.

Вы также можете использовать такие травы, как имбирь, фенхель и куркума, чтобы предотвратить проблемы с пищеварительным трактом.

Как правильно употреблять мяту

Один листик мяты не поможет вам избавиться от симптомов СРК. Однако можно заварить чашку мятного чая, чтобы снять боль в желудке и тошноту.

Перед применением масла мяты перечной следует проконсультироваться с лечащим врачом.