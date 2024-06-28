Топ-3 здоровых пищевых привычек по мнению экспертов

Диетологи назвали 3 самые здоровые пищевые привычки

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильное питание — залог здоровья человека. Существуют здоровые пищевые привычки.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Ограничение сладких напитков

Сладкие напитки скрывают в своём составе много сахара, и вы об этом не догадываетесь. Например, это могут быть соки, газированные напитки.

Согласно статье, опубликованной в журнале BMC Psychiatry, слишком большое количество сахара в рационе может привести к хроническому воспалению, гипертонии, ожирению, а также депрессии и другим проблемам со здоровьем. Поэтому лучше всего пить чистую воду или напитки без добавления сахара.

Ферментированные продукты

Ферментированные продукты богаты пробиотиками, которые полезны для здоровья кишечника и пищеварения. Эти вещества также поддерживают общее состояние здоровья человека.

Ферментированные продукты включают квашеную капусту, кимчи, чайный гриб, пасту мисо и греческий йогурт.

От состояния здоровья кишечника зависит весь организм в целом — иммунная система, а также настроение человека.

Овощи и фрукты

Стоит добавить в свой рацион как можно больше свежих овощей и фруктов. Они содержат витамины и клетчатку, которые поддерживают пищеварение и нормальное здоровье кишечника.

Овощи помогают сделать блюда более сытными и ароматными. Фрукты — отличная альтернатива сладостям во время перекуса. Они наполнят вас энергией и чувством сытости.