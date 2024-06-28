Топ-3 здоровых пищевых привычек по мнению экспертов

Правильное питание — залог здоровья человека. Существуют здоровые пищевые привычки.
Сладкие напитки скрывают в своём составе много сахара, и вы об этом не догадываетесь. Например, это могут быть соки, газированные напитки.
Согласно статье, опубликованной в журнале BMC Psychiatry, слишком большое количество сахара в рационе может привести к хроническому воспалению, гипертонии, ожирению, а также депрессии и другим проблемам со здоровьем. Поэтому лучше всего пить чистую воду или напитки без добавления сахара.
Ферментированные продукты богаты пробиотиками, которые полезны для здоровья кишечника и пищеварения. Эти вещества также поддерживают общее состояние здоровья человека.
Ферментированные продукты включают квашеную капусту, кимчи, чайный гриб, пасту мисо и греческий йогурт.
От состояния здоровья кишечника зависит весь организм в целом — иммунная система, а также настроение человека.
Стоит добавить в свой рацион как можно больше свежих овощей и фруктов. Они содержат витамины и клетчатку, которые поддерживают пищеварение и нормальное здоровье кишечника.
Овощи помогают сделать блюда более сытными и ароматными. Фрукты — отличная альтернатива сладостям во время перекуса. Они наполнят вас энергией и чувством сытости.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.