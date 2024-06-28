Врач выделила главный сигнал,который предшествует инфаркту

Жаркая погода особенно тяжело сказывается на людях с нестабильным артериальным давлением. Врач-кардиолог Анна Кореневич советует им находиться в прохладных помещениях и пить больше воды, сообщает "Царьград".
Важно помнить, что скачки давления могут случаться у здоровых людей, но они часто не замечают этого.
Однако постоянно высокое давление — это серьёзный сигнал, который может привести к инфаркту или инсульту.
"Речь про гипертоническую болезнь, хронический спазм сосудов, стабильно высокое артериальное давление на протяжении месяцев, лет. Именно такое состояние приводит к инфарктам, инсультам и внезапной смерти", — пояснила кардиолог на своём ютуб-канале.
Частой причиной такого состояния является хронический стресс, который может быть незаметен для окружающих и даже для самого человека. Важно научиться расслабляться, а физические упражнения могут в этом помочь.
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