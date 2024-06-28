Врач выделила главный сигнал,который предшествует инфаркту

Врач Кореневич: привести к инфаркту способно постоянное высокое артериальное давление

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жаркая погода особенно тяжело сказывается на людях с нестабильным артериальным давлением. Врач-кардиолог Анна Кореневич советует им находиться в прохладных помещениях и пить больше воды, сообщает "Царьград".

Фото: flickr.com by CIPHR Connect, CC BY 2.0

Важно помнить, что скачки давления могут случаться у здоровых людей, но они часто не замечают этого.

Однако постоянно высокое давление — это серьёзный сигнал, который может привести к инфаркту или инсульту.

"Речь про гипертоническую болезнь, хронический спазм сосудов, стабильно высокое артериальное давление на протяжении месяцев, лет. Именно такое состояние приводит к инфарктам, инсультам и внезапной смерти", — пояснила кардиолог на своём ютуб-канале.

Частой причиной такого состояния является хронический стресс, который может быть незаметен для окружающих и даже для самого человека. Важно научиться расслабляться, а физические упражнения могут в этом помочь.