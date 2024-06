Врач объяснила, почему в жару часто возникает вздутие живота

Воздействие жаркой погоды может привести к отёку некоторых частей тела, например, рук или пальцев. Врачи отмечают, что отёки могут возникать и в области желудка, поэтому в жаркие дни многие люди сталкиваются со вздутием живота.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository