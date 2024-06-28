Врач объяснила, почему в жару часто возникает вздутие живота

Врач Мейсон: жаркая погода может изменять бактериальный состав кишечника

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Воздействие жаркой погоды может привести к отёку некоторых частей тела, например, рук или пальцев. Врачи отмечают, что отёки могут возникать и в области желудка, поэтому в жаркие дни многие люди сталкиваются со вздутием живота.

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Диетолог Памела Мейсон объяснила изданию Mirror, что жара может вызвать вздутие по нескольким причинам.

Во-первых, тепло вызывает расширение кровеносных сосудов и капилляров, в результате чего увеличивается количество жидкости, заполняющей пространства между органами и тканями.

Во-вторых, последние исследования показывают, что жаркая погода может влиять на бактериальный состав кишечника, что в свою очередь способно привести к проблемам с пищеварением, таким как диарея или запор.

Кроме того, в жаркую погоду люди часто пьют много холодных напитков, которые также могут вызвать вздутие живота.

Вздутие живота в жаркую погоду, как правило, не представляет опасности и является нормальной реакцией организма на внешние условия. Чтобы облегчить состояние, можно попробовать выпить чёрный или имбирный чай. Флавоноиды, содержащиеся в чёрном чае, уменьшают воспаление в кишечнике и помогают бороться со вздутием. Эти флавоноиды также способны улучшить микробиом кишечника, восстановив баланс между полезными и вредными бактериями. Ещё одним способом борьбы со вздутием является увеличение потребления клетчатки (при запоре) и физическая активность.