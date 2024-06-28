Один из комитетов в Госдуме рекомендовал Минздраву сократить срок аборта с 12 до 9 недель

Минздраву предложили сократить рекомендованные сроки для аборта

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Комитет Госдумы по охране здоровья посоветовал Минздраву рассмотреть возможность сокращения допустимых сроков для аборта с двенадцати до девяти недель беременности.

Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, CC BY-SA 3.0

"Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель", — указано в рекомендациях, пишут РИА Новости.

Было предложено беременность, которая случилась в результате изнасилования, сделать социальным показателем для аборта.

Также Росздравнадзору рекомендовали более тщательней контролировать препараты, предназначенные для медикаментозного прерывания беременности. Это предполагает недопущение их самостоятельного использования.

В то же время, правительству необходимо повысить доступность медицинской и социальной помощи для беременных.