Один из комитетов в Госдуме рекомендовал Минздраву сократить срок аборта с 12 до 9 недель

Комитет Госдумы по охране здоровья посоветовал Минздраву рассмотреть возможность сокращения допустимых сроков для аборта с двенадцати до девяти недель беременности.
"Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель", — указано в рекомендациях, пишут РИА Новости.
Было предложено беременность, которая случилась в результате изнасилования, сделать социальным показателем для аборта.
Также Росздравнадзору рекомендовали более тщательней контролировать препараты, предназначенные для медикаментозного прерывания беременности. Это предполагает недопущение их самостоятельного использования.
В то же время, правительству необходимо повысить доступность медицинской и социальной помощи для беременных.
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