Уролог Фирсова объяснила, как избежать образования камней в почках

Фирсова объяснила, что нужно следить за массой тела, так как ожирение — один из факторов развития мочекаменной болезни.
Врач призвала минимизировать потребление животного белка, поваренной соли и замороженных полуфабрикатов. Следует, по совету медика, больше потреблять овощей и фруктов.
"Старайтесь избегать частого и избыточного употребления продуктов с высоким содержанием оксалатов: какао и шоколад, ревень, щавель, инжир, свекла, шпинат и пр", — цитирует слова уролога "Вечерняя Москва".
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.