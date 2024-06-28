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Уролог Фирсова объяснила, как избежать образования камней в почках

Уролог рассказала, как не допустить образования камней в почках

1:09
Здоровье

Уролог-онколог сети "Клиники Фомина" Дарья Фирсова рассказала о профилактике мочекаменной болезни.

Уролог рассказала, как не допустить образования камней в почках
Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Медик отметила, что о камнях в почках могут говорить боль в поясничном отделе, наличие в моче крови, частое мочеиспускание.

Специалист объяснила, что для предотвращения мочекаменной болезни нужно пить больше воды (около 2 литров в день), так как концентрированная моча провоцирует образование камней.

Ранее приводились советы о том, как правильно пить воду.

Фирсова объяснила, что нужно следить за массой тела, так как ожирение — один из факторов развития мочекаменной болезни.

Врач призвала минимизировать потребление животного белка, поваренной соли и замороженных полуфабрикатов. Следует, по совету медика, больше потреблять овощей и фруктов.

"Старайтесь избегать частого и избыточного употребления продуктов с высоким содержанием оксалатов: какао и шоколад, ревень, щавель, инжир, свекла, шпинат и пр", — цитирует слова уролога "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Специалист Паршина Вера
Специализируется на смотровой цистоскопии с биопсией, циркумцизии, пластике уздечки, резекции полипов уретры, удалении доброкачественных образований органов мошонки и полового члена.
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