Уролог Фирсова объяснила, как избежать образования камней в почках

Уролог рассказала, как не допустить образования камней в почках

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уролог-онколог сети "Клиники Фомина" Дарья Фирсова рассказала о профилактике мочекаменной болезни.

Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Медик отметила, что о камнях в почках могут говорить боль в поясничном отделе, наличие в моче крови, частое мочеиспускание.

Специалист объяснила, что для предотвращения мочекаменной болезни нужно пить больше воды (около 2 литров в день), так как концентрированная моча провоцирует образование камней.

Ранее приводились советы о том, как правильно пить воду.

Фирсова объяснила, что нужно следить за массой тела, так как ожирение — один из факторов развития мочекаменной болезни.

Врач призвала минимизировать потребление животного белка, поваренной соли и замороженных полуфабрикатов. Следует, по совету медика, больше потреблять овощей и фруктов.

"Старайтесь избегать частого и избыточного употребления продуктов с высоким содержанием оксалатов: какао и шоколад, ревень, щавель, инжир, свекла, шпинат и пр", — цитирует слова уролога "Вечерняя Москва".