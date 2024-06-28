Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что происходит с автомобилем во время длительного простоя
Мэтт Деймон предупреждал Бена Аффлека о возможном расставании с Дженнифер Лопес
Нефть, выборы и мягкие санкции: что стоит за решениями Байдена
Полина Гагарина показала, как искромётно поёт её дочь Мия
Телеведущая Тодоренко рассказала о составленном Топаловым завещании
Ваш цветник после урагана. Вот как его быстро реанимировать
Хабаровчане пожаловались генпрокурору Краснову на задержки выплат бойцам СВО
В МИЭТ разработали программу для предсказания серийных убийств
Сильнейшие российские теннисисты допущены к Олимпиаде в Париже
Главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Альтштейн рассказал о смертельно опасных лихорадках, от которых пока нет вакцины

Россиянам рассказали о двух смертельно опасных лихорадках

1:55
Здоровье

В Ростовской и Астраханской областях, Ставропольском крае и Дагестане зарегистрированы десятки случаев заражения Конго-крымской геморрагической лихорадкой, а в 8 областях — геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Россиянам рассказали о двух смертельно опасных лихорадках
Фото: flickr.com by Джон Танн, CC BY 2.0

Главными источниками заражения Конго-крымской геморрагической лихорадкой являются клещи, а также кровь и мясо крупного рогатого скота. О симптомах заболевания рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Характерные для заболевания симптомы — высокая температура, мышечные боли, головокружения, боли в спине или пояснице, головные боли, воспаление глаз и повышение чувствительности к свету. Иногда также могут возникать тошнота, рвота, диарея, боль в области живота и в горле, резкие перепады настроения и спутанность сознания”, — сообщил он.

Носителями геморрагической лихорадки с почечным синдромом являются полёвки, дикие мыши и крысы. Заразиться можно, например, при вдыхании их высохшего помёта. Симптомы заболевания отличаются от Конго-крымской геморрагической лихорадки.

"Клиническая картина этой лихорадки отличается от Конго-крымской. На начальных стадиях заболевание принимают за грипп. Затем развивается почечная недостаточность. Ещё для заболевания характерна сыпь и кровоизлияния во внутренние органы. Могут развиться отёк лёгких и головного мозга”, — рассказал эксперт.

У этих заболеваний нет какого-то специфического лечения, обычно пациенту вводят иммуноглобулин и прописывают противовирусные препараты. Вакцин против них тоже пока не существует, сообщают Известия.

 

 

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Обсудить
Популярное
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю

МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.

NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Демократы, выставляя Байдена в таком свете, издеваются над больным человеком Дмитрий Плотников Как изгоняют журналистов из "демократической европейской Грузии" Дарья Асламова Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Последние материалы
Купальники сезона 2024: вдохновение от принцессы Дианы
Новый Театр предлагает экскурсии по усадьбе Салтыковых-Чертковых
Риски для топливной системы при низком уровне бензина
Актриса Юлия Пересильд показала лицо без косметики
Стало известно, почему кошке нравится спать с хозяином
Почему в пик летней жары лучше пропустить дачные хлопоты
Буланова не хочет жить с мужем за городом из-за непривычной тишины
Гарик Харламов похвастался медовым месяцем с новой женой
Французы поругались накануне игры с Бельгией на Евро
Политолог Блохин: "Сенсации не произошло: провал Байдена был предсказуем"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников