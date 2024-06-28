Главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Альтштейн рассказал о смертельно опасных лихорадках, от которых пока нет вакцины

Россиянам рассказали о двух смертельно опасных лихорадках

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Ростовской и Астраханской областях, Ставропольском крае и Дагестане зарегистрированы десятки случаев заражения Конго-крымской геморрагической лихорадкой, а в 8 областях — геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Фото: flickr.com by Джон Танн, CC BY 2.0

Главными источниками заражения Конго-крымской геморрагической лихорадкой являются клещи, а также кровь и мясо крупного рогатого скота. О симптомах заболевания рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Характерные для заболевания симптомы — высокая температура, мышечные боли, головокружения, боли в спине или пояснице, головные боли, воспаление глаз и повышение чувствительности к свету. Иногда также могут возникать тошнота, рвота, диарея, боль в области живота и в горле, резкие перепады настроения и спутанность сознания”, — сообщил он.

Носителями геморрагической лихорадки с почечным синдромом являются полёвки, дикие мыши и крысы. Заразиться можно, например, при вдыхании их высохшего помёта. Симптомы заболевания отличаются от Конго-крымской геморрагической лихорадки.

"Клиническая картина этой лихорадки отличается от Конго-крымской. На начальных стадиях заболевание принимают за грипп. Затем развивается почечная недостаточность. Ещё для заболевания характерна сыпь и кровоизлияния во внутренние органы. Могут развиться отёк лёгких и головного мозга”, — рассказал эксперт.

У этих заболеваний нет какого-то специфического лечения, обычно пациенту вводят иммуноглобулин и прописывают противовирусные препараты. Вакцин против них тоже пока не существует, сообщают Известия.