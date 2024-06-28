Учёные выявили главную причину возникновения сосудистой деменции

The Sun: здоровое сбалансированное питание поможет снизить риск развития деменции

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты из организации Blood Pressure UK установили, что высокое артериальное давление является основной причиной как сердечно-сосудистых заболеваний, так и сосудистой деменции, сообщает The Sun.

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Исследования показали, что гипертония увеличивает нагрузку на артерии и сердце, что может вызвать инсульты и сердечные приступы. Эти состояния в свою очередь повышают вероятность развития деменции и потери памяти.

Учёные также выявили другие факторы, способствующие проблемам с ментальным здоровьем, включая ожирение, сахарный диабет, курение и низкий уровень образования. Отмечается, что с ростом числа образованных людей и снижением числа людей, имеющих вредные привычки, влияние данных факторов уменьшается, в то время как ожирение всё чаще становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

"Таким образом, здоровое сбалансированное питание и поддержание физической активности могут помочь людям снизить риск развития деменции. Но только каждый третий человек знает, что может снизить риск слабоумия. К тому же существует множество факторов, таких как доход и этническая принадлежность, которые влияют на способность сделать это", — сказано в публикации.