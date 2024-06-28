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Учёные выявили главную причину возникновения сосудистой деменции

The Sun: здоровое сбалансированное питание поможет снизить риск развития деменции

1:21
Здоровье

Специалисты из организации Blood Pressure UK установили, что высокое артериальное давление является основной причиной как сердечно-сосудистых заболеваний, так и сосудистой деменции, сообщает The Sun.

The Sun: здоровое сбалансированное питание поможет снизить риск развития деменции
Фото: Openverse by carefulweb, CC BY-SA 2.0

Исследования показали, что гипертония увеличивает нагрузку на артерии и сердце, что может вызвать инсульты и сердечные приступы. Эти состояния в свою очередь повышают вероятность развития деменции и потери памяти.

Учёные также выявили другие факторы, способствующие проблемам с ментальным здоровьем, включая ожирение, сахарный диабет, курение и низкий уровень образования. Отмечается, что с ростом числа образованных людей и снижением числа людей, имеющих вредные привычки, влияние данных факторов уменьшается, в то время как ожирение всё чаще становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

"Таким образом, здоровое сбалансированное питание и поддержание физической активности могут помочь людям снизить риск развития деменции. Но только каждый третий человек знает, что может снизить риск слабоумия. К тому же существует множество факторов, таких как доход и этническая принадлежность, которые влияют на способность сделать это", — сказано в публикации.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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