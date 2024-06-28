Врач поделился секретом управления настроением через правильный завтрак

Диетолог Бобровский: завтрак может влиять на настроение

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак играет важную роль в поддержании физического и психического здоровья на протяжении всего дня. Он запускает пищеварительный процесс и оказывает благотворное влияние на организм.

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"Утренний приём пищи способен влиять на психоэмоциональное состояние. Проводились многочисленные исследования, которые говорят, что контролировать своё настроение гораздо легче, регулярно завтракая. Кроме того, это снижает уровень стресса", — уточнил врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью для "ФедералПресс".

Отсутствие завтрака может привести к перееданию в течение дня. Важно понимать, что не все завтраки одинаково полезны. Диетолог предупреждает, что самый вредный вариант — это сладкая булочка с чаем. Такой завтрак вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови, который быстро сменяется её падением, что приводит к усталости и сильному голоду.

Также не рекомендуется начинать день с фастфуда или жареной пищи. Они могут вызвать дискомфорт в желудке и не обеспечат длительного чувства сытости.

Диетолог рекомендует для завтрака употреблять сложные углеводы, такие как каши, цельнозерновой хлеб и овощи. На втором месте по полезности — белки, которые обеспечивают длительную сытость и поддерживают мышечную массу: яйца, творог, гречка и бобовые. Полезно также выпить йогурт или кефир для поддержания микрофлоры кишечника. Не стоит забывать и о полезных жирах: авокадо, оливковое или льняное масло, орехи. Важно пить много воды как утром, так и в течение дня.