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Врач поделился секретом управления настроением через правильный завтрак

Диетолог Бобровский: завтрак может влиять на настроение

1:45
Здоровье

Завтрак играет важную роль в поддержании физического и психического здоровья на протяжении всего дня. Он запускает пищеварительный процесс и оказывает благотворное влияние на организм.

Диетолог Бобровский: завтрак может влиять на настроение
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Утренний приём пищи способен влиять на психоэмоциональное состояние. Проводились многочисленные исследования, которые говорят, что контролировать своё настроение гораздо легче, регулярно завтракая. Кроме того, это снижает уровень стресса", — уточнил врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью для "ФедералПресс".

Отсутствие завтрака может привести к перееданию в течение дня. Важно понимать, что не все завтраки одинаково полезны. Диетолог предупреждает, что самый вредный вариант — это сладкая булочка с чаем. Такой завтрак вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови, который быстро сменяется её падением, что приводит к усталости и сильному голоду.

Также не рекомендуется начинать день с фастфуда или жареной пищи. Они могут вызвать дискомфорт в желудке и не обеспечат длительного чувства сытости.

Диетолог рекомендует для завтрака употреблять сложные углеводы, такие как каши, цельнозерновой хлеб и овощи. На втором месте по полезности — белки, которые обеспечивают длительную сытость и поддерживают мышечную массу: яйца, творог, гречка и бобовые. Полезно также выпить йогурт или кефир для поддержания микрофлоры кишечника. Не стоит забывать и о полезных жирах: авокадо, оливковое или льняное масло, орехи. Важно пить много воды как утром, так и в течение дня.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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