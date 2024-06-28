Эндокринолог раскрыла, почему диабет чаще встречается у девочек, чем у мальчиков

Диетолог Тараско: девочки чаще мальчиков страдают от диабета 2-го типа

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пол человека влияет на риск развития сахарного диабета. Диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с РИА "ФедералПресс" отметила, что девочки страдают этим заболеванием чаще мальчиков — соотношение составляет три к двум, то есть, примерно на 30% больше.

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Тараско также пояснила, что сахарный диабет 2-го типа часто возникает как осложнение, вызванное ожирением, которое может развиться в подростковом или взрослом возрасте.

"Можно сказать, что в детской популяции это связано с генетической предрасположенностью женщин к более быстрому накоплению жира", — уточнила Анастасия Тараско, дополнив, что избыточная жировая ткань влияет на метаболизм, способствуя возникновению диабета.