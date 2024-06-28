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Эндокринолог раскрыла, почему диабет чаще встречается у девочек, чем у мальчиков

Диетолог Тараско: девочки чаще мальчиков страдают от диабета 2-го типа

0:49
Здоровье

Пол человека влияет на риск развития сахарного диабета. Диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с РИА "ФедералПресс" отметила, что девочки страдают этим заболеванием чаще мальчиков — соотношение составляет три к двум, то есть, примерно на 30% больше.

Диетолог Тараско: девочки чаще мальчиков страдают от диабета 2-го типа
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Тараско также пояснила, что сахарный диабет 2-го типа часто возникает как осложнение, вызванное ожирением, которое может развиться в подростковом или взрослом возрасте.

"Можно сказать, что в детской популяции это связано с генетической предрасположенностью женщин к более быстрому накоплению жира", — уточнила Анастасия Тараско, дополнив, что избыточная жировая ткань влияет на метаболизм, способствуя возникновению диабета.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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