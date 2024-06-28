Обнаружен ген ожирения, затрудняющий похудение

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Дефицит гена SMIM1, как выяснили учёные, является причиной избыточного веса

Здоровье

Исследователи из Эксетерского университета выявили, что люди с дефицитом гена SMIM1 тратят меньше энергии в состоянии покоя по сравнению с другими. Об этом сообщает Daily Mail. Женщины с таким дефицитом в среднем тяжелее своих сверстниц на 4,6 кг, а мужчины — на 2,4 кг.

Дефицит гена SMIM1, как выяснили учёные, является причиной избыточного веса
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

Эта генетическая аномалия встречается редко, примерно у одного из пяти тысяч человек. Однако учёные обнаружили, что дефект может быть исправлен с помощью препарата, используемого для щитовидной железы.

"Главное, не стоит пытаться самостоятельно или по совету соседки снижать вес приёмом тех или иных гормональных препаратов. Это не только опасно в целом, но может стать причиной развития ряда других заболеваний. Лечение ожирения — только под контролем врача", — приводит Kp. ru слова эндокринолога Зухры Павловой.

Следует отметить, что ген SMIM1 был обнаружен всего десять лет назад и его функции до конца не изучены.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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