Обнаружен ген ожирения, затрудняющий похудение

Дефицит гена SMIM1, как выяснили учёные, является причиной избыточного веса

Исследователи из Эксетерского университета выявили, что люди с дефицитом гена SMIM1 тратят меньше энергии в состоянии покоя по сравнению с другими. Об этом сообщает Daily Mail. Женщины с таким дефицитом в среднем тяжелее своих сверстниц на 4,6 кг, а мужчины — на 2,4 кг.

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Эта генетическая аномалия встречается редко, примерно у одного из пяти тысяч человек. Однако учёные обнаружили, что дефект может быть исправлен с помощью препарата, используемого для щитовидной железы.

"Главное, не стоит пытаться самостоятельно или по совету соседки снижать вес приёмом тех или иных гормональных препаратов. Это не только опасно в целом, но может стать причиной развития ряда других заболеваний. Лечение ожирения — только под контролем врача", — приводит Kp. ru слова эндокринолога Зухры Павловой.

Следует отметить, что ген SMIM1 был обнаружен всего десять лет назад и его функции до конца не изучены.