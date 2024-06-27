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Врач раскрыла главный недостаток элайнеров

Стоматолог Каркусова: перед едой необходимо снять элайнеры

1:29
Здоровье

В настоящее время пациенты стоматологических клиник имеют несколько способов улучшить внешний вид своих зубов. Элайнеры — один из таких методов. Стоматолог-ортодонт Каролина Каркусова поделилась с РИА "ФедералПресс" информацией об особенностях этой системы коррекции зубов.

Стоматолог Каркусова: перед едой необходимо снять элайнеры
Фото: commons.wikimedia.org by ClearCorrect, CC BY-SA 3.0

Важно отметить разницу в качестве пластика: недорогие элайнеры быстро темнеют, тогда как высококачественные сохраняют свой цвет длительное время.

Элайнеры следует снимать во время еды. Пациенты могут употреблять любую пищу, но важно не забывать надевать систему обратно для продолжения лечения.

Пациенту обычно выдают несколько пар элайнеров. Каждую пару нужно носить около двух недель, а затем посетить врача для контрольного осмотра через два месяца.

"До осмотра пациент сам контролирует весь процесс. И если, например, он носил элайнеры меньше положенных двадцати часов в сутки, его зубы не успеют принять правильное положение для следующей пары", — отметила специалист.

Существенным недостатком элайнеров является возможность возникновения щели между зубами, что может стать необратимым. Учитывая индивидуальность каждого организма, даже тщательно спланированное лечение может пойти не по плану, что потребует остановки процесса, повторной диагностики и разработки нового плана лечения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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