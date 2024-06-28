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Диетолог назвала самый безопасный способ похудения

Диетолог Королёва: в неделю можно терять не более килограмма лишнего веса

1:51
Здоровье

Есть множество разных способов, благодаря которым можно эффективно и даже быстро похудеть. Однако слишком быстрое похудение может быть очень опасным для здоровья. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Диетолог Королёва: в неделю можно терять не более килограмма лишнего веса
Фото: flickr.com by evanmwheeler, CC BY-SA 2.0

По словам врача-диетолога Маргариты Королёвой, есть один способ, который позволяет без вреда для здоровья и эффективно похудеть. Это физические нагрузки, совмещённые с дефицитом калорий. Потеря веса будет не слишком быстрой, но достигнуть желаемого результата будет вполне реально.

"Самая эффективная программа снижения веса и оздоровления организма, которая действительно помогает его сбросить и избавиться от лишнего жира на продолжительное время, а быть может и на всю жизнь, ставит следующие задачи — постепенно уменьшить потребление энергии в составе калорий пищи, и последовательно увеличивать затраты энергии путем физических нагрузок. Причем именно физические нагрузки играют ключевую роль в избавлении от лишних отложений!, — говорит Королева.

Доктор отметила, что не стоит доверять методам похудения, которые обещают быстрый результат. Они в основном основаны на потере мышечной массы, а не жира. Без вреда для организма можно терять не более одного килограмма в неделю.

Экстремальные диеты могут привести к расстройству пищевого поведения, анорексии или набору лишнего веса впоследствии.

Разочарование в одной экстремальной диете может привести человека к следующей, и так далее, заметила врач. Конечным итогом может стать формирование расстройств пищевого поведения вплоть до анорексии и булимии, или обращение к радикальным способам потери веса — оперативному вмешательству в органы желудочно-кишечного тракта.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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