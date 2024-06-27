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Педиатр из Подмосковья раскрыла правила безопасного кормления детей грибами

Врач Фатхуллина: важно не пробовать неизвестные грибы на вкус

1:32
Здоровье

В июне жители Московской области могут насладиться изобилием грибов в лесах региона, но не все они безопасны для детей. Врач-педиатр Ирина Фатхуллина предупреждает о риске расстройств пищеварительной системы и отравлений и дает советы, как избежать этих неприятностей, сообщает "Вести Подмосковья".

Врач Фатхуллина: важно не пробовать неизвестные грибы на вкус
Фото: Wikipedia by JJ Harrison, CC BY-SA 3.0

"По возможности ходите на "тихую охоту" только с опытными грибниками. Соблюдайте простое правило "Есть сомнение — не бери". И ни в коем случае не пробуйте неизвестные грибы на вкус. Есть заблуждение, что если на вкус гриб не горчит — значит, он съедобен, но это не так. И, конечно, ищите экологически чистые районы, не собирайте грибы возле дорог и промышленных зон", — порекомендовала Ирина Фатхуллина.

Прежде всего нужно убедиться, что собранные грибы съедобны. Для этого можно использовать специальные мобильные приложения-атласы. Только удостоверившись в безопасности грибов можно приступать к приготовлению блюд с ними.

Свежие грибы — скоропортящийся продукт, поэтому их нужно обработать сразу. Рекомендуется сначала сварить их, а затем готовить блюдо.

Ирина Фатхуллина подчёркивает, что грибы — это тяжёлая пища для детского организма, и содержание полезных микроэлементов в них минимально. Поэтому не стоит часто давать лесные грибы детям, а консервированные грибы им полностью противопоказаны.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Специалист Марудова Наталья
Заведующая отделением поликлинической педиатрии
Специалист Пономарева Нина
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.
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