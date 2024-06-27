Педиатр из Подмосковья раскрыла правила безопасного кормления детей грибами

Врач Фатхуллина: важно не пробовать неизвестные грибы на вкус

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В июне жители Московской области могут насладиться изобилием грибов в лесах региона, но не все они безопасны для детей. Врач-педиатр Ирина Фатхуллина предупреждает о риске расстройств пищеварительной системы и отравлений и дает советы, как избежать этих неприятностей, сообщает "Вести Подмосковья".

Фото: Wikipedia by JJ Harrison, CC BY-SA 3.0

"По возможности ходите на "тихую охоту" только с опытными грибниками. Соблюдайте простое правило "Есть сомнение — не бери". И ни в коем случае не пробуйте неизвестные грибы на вкус. Есть заблуждение, что если на вкус гриб не горчит — значит, он съедобен, но это не так. И, конечно, ищите экологически чистые районы, не собирайте грибы возле дорог и промышленных зон", — порекомендовала Ирина Фатхуллина.

Прежде всего нужно убедиться, что собранные грибы съедобны. Для этого можно использовать специальные мобильные приложения-атласы. Только удостоверившись в безопасности грибов можно приступать к приготовлению блюд с ними.

Свежие грибы — скоропортящийся продукт, поэтому их нужно обработать сразу. Рекомендуется сначала сварить их, а затем готовить блюдо.

Ирина Фатхуллина подчёркивает, что грибы — это тяжёлая пища для детского организма, и содержание полезных микроэлементов в них минимально. Поэтому не стоит часто давать лесные грибы детям, а консервированные грибы им полностью противопоказаны.