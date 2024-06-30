Главный диетолог Москвы поделилась советами, как избежать образования тромбов во время похудения

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Диетолог Стародубова: быстрая потеря веса увеличивает риск тромбоэмболии при перелёте

0:52
Здоровье

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова предупреждает "МК", что быстрое похудение, возможное только при потере жидкости и мышечной массы, опасно для здоровья и может быть даже угрожающим для жизни.

Диетолог Стародубова: быстрая потеря веса увеличивает риск тромбоэмболии при перелёте
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

"Если резко сбросить большое количество жидкости, это приведет к обезвоживанию, из-за чего повысятся риски всяких негативных последствий, в том числе тромбоэмболии при длительных перелетах", — уточнила Антонина Стародубова.

По словам Стародубовой, безопасным считается снижение веса на 0,5-1 кг в неделю, достигаемое без резких ограничений в питании. Перед началом любой диеты рекомендуется проконсультироваться с врачом, так как некоторые из них могут быть противопоказаны при наличии определённых заболеваний, например, болезней почек или подагры.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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