Врач раскрыл, какие ягоды помогают в борьбе с бессонницей

Занимается реабилитационным лечением пациентов, назначением курса противоонкологической терапии, выявлением наличия хронических заболеваний, определением необходимости дополнительных обследований для определения патологии сна и определения связи с наличием заболеваний, определением диагноза и разработкой программы лечения, разработкой схемы реабилитационных мероприятий (а также после перенесенного COVID-19).
Специализируется на лечении заболеваний позвоночника (остеохондроз, радикулит, сколиоз), суставов (артриты, артрозы), неврологических расстройств (головные боли, последствия инсульта), а также — нарушений функций внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, при бронхиальной астме, гипертонической болезни и т.д.)
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.