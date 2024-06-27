Врач раскрыл, какие ягоды помогают в борьбе с бессонницей

Врач Агапкин: ягоды с мелатонином в составе помогут облегчить засыпание

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин поделился в программе "О самом главном" советом для тех, кто страдает от бессонницы: употребление черешни и вишни перед сном может улучшить качество сна.

Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier, PDM

Секрет эффективности этих ягод заключается в содержании мелатонина — гормона, регулирующего суточные ритмы и способствующего засыпанию.

"И черешня, и вишня содержат в своем составе, не поверите, мелатонин. То самое вещество, которое у нас вырабатывается как гормон", — уточнил Сергей Агапкин.

Специалист указал, что употребление 100 граммов ягод может способствовать более лёгкому засыпанию, подтвердив свою точку зрения научными исследованиями.