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Неочевидные признаки, которые говорят о скрытой депрессии

Депрессия может проявляться плохим сном и нарушением памяти

1:27
Здоровье

Депрессия может быть скрытой. Человек не всегда может осознавать, что у него есть депрессия.

Депрессия может проявляться плохим сном и нарушением памяти
Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Какие рабочие привычки скрывают депрессию

Депрессия характеризуется длительным чувством безнадёжности, снижением удовольствий в жизни, нарушениями сна, расстройствами пищевого поведения, чувством беспомощности.

На работе это может проявляться в опозданиях из-за бессонницы, трудностях с концентрацией внимания, ухудшении памяти. Отсутствие аппетита и плохое качество сна могут привести к хронической усталости и физическим нарушениям.

Иногда люди работают больше, когда находятся в депрессии. Это связано с нежеланием возвращаться домой или испытывать тяжёлые эмоции. Также на работе человек с депрессией может испытывать изменения в отношениях с коллегами. Например, человек может отказаться от общения и стать изолированным.

Люди, страдающие депрессией, могут отставать от дедлайнов, перестать ходить на обед с коллегами и резко критиковать свою работу и работу своих коллег.

Ещё одним признаком депрессии, который может проявиться на рабочем месте, является раздражительность. Часто люди, страдающие депрессией, испытывают не только грусть и апатию, но и раздражение и злость.

Если вы испытываете какие-либо симптомы депрессии, обратитесь за помощью к психотерапевту.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
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