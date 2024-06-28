Неочевидные признаки, которые говорят о скрытой депрессии

Депрессия может быть скрытой. Человек не всегда может осознавать, что у него есть депрессия.
Депрессия характеризуется длительным чувством безнадёжности, снижением удовольствий в жизни, нарушениями сна, расстройствами пищевого поведения, чувством беспомощности.
На работе это может проявляться в опозданиях из-за бессонницы, трудностях с концентрацией внимания, ухудшении памяти. Отсутствие аппетита и плохое качество сна могут привести к хронической усталости и физическим нарушениям.
Иногда люди работают больше, когда находятся в депрессии. Это связано с нежеланием возвращаться домой или испытывать тяжёлые эмоции. Также на работе человек с депрессией может испытывать изменения в отношениях с коллегами. Например, человек может отказаться от общения и стать изолированным.
Люди, страдающие депрессией, могут отставать от дедлайнов, перестать ходить на обед с коллегами и резко критиковать свою работу и работу своих коллег.
Ещё одним признаком депрессии, который может проявиться на рабочем месте, является раздражительность. Часто люди, страдающие депрессией, испытывают не только грусть и апатию, но и раздражение и злость.
Если вы испытываете какие-либо симптомы депрессии, обратитесь за помощью к психотерапевту.
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