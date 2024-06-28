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Как быстро приготовить средство от кашля из ананасового сока, имбиря и кайенского перца в домашних условиях

Средство от кашля из ананасового сока: простой рецепт

0:42
Здоровье

Замучил кашель? Приготовьте полезное средство из ананасового сока, имбиря, мёда и кайенского перца. Правда, для более эффективного лечения вам придётся исключить из своего рациона нездоровую обработанную пищу. Если кашель не отступает, то проконсультируйтесь с врачом. 

Средство от кашля из ананасового сока: простой рецепт
Фото: Openverse by Geoff Peters 604, CC BY 2.0

Ингредиенты

  • 1 стакан ананасового сока
  • Корень имбиря
  • Мёд
  • 1/4 стакана лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки кайенского перца
  • Щепотка соли
  • Щепотка молотого чёрного перца

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер. Взбейте. Налейте в бокал и наслаждайтесь!

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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