Как быстро приготовить средство от кашля из ананасового сока, имбиря и кайенского перца в домашних условиях

Средство от кашля из ананасового сока: простой рецепт

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Замучил кашель? Приготовьте полезное средство из ананасового сока, имбиря, мёда и кайенского перца. Правда, для более эффективного лечения вам придётся исключить из своего рациона нездоровую обработанную пищу. Если кашель не отступает, то проконсультируйтесь с врачом.

Фото: Openverse by Geoff Peters 604, CC BY 2.0

Ингредиенты

1 стакан ананасового сока

Корень имбиря

Мёд

1/4 стакана лимонного сока

1/2 чайной ложки кайенского перца

Щепотка соли

Щепотка молотого чёрного перца

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер. Взбейте. Налейте в бокал и наслаждайтесь!