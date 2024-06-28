Как быстро приготовить средство от кашля из ананасового сока, имбиря и кайенского перца в домашних условиях

Замучил кашель? Приготовьте полезное средство из ананасового сока, имбиря, мёда и кайенского перца. Правда, для более эффективного лечения вам придётся исключить из своего рациона нездоровую обработанную пищу. Если кашель не отступает, то проконсультируйтесь с врачом.
Фото: Openverse by Geoff Peters 604, CC BY 2.0
Ингредиенты
1 стакан ананасового сока
Корень имбиря
Мёд
1/4 стакана лимонного сока
1/2 чайной ложки кайенского перца
Щепотка соли
Щепотка молотого чёрного перца
Приготовление
Поместите все ингредиенты в блендер. Взбейте. Налейте в бокал и наслаждайтесь!