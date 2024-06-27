Полезны ли суши для здоровья: мнение диетологов

Не многие знают, полезны ли суши для здоровья человека.
Это зависит от того, что в них содержится. Пользу принесёт ролл с лососем, авокадо, нори и рисом. А вот суши с майонезом и жареными во фритюре креветками содержат слишком много жира.
Частое употребление жареной пищи в рационе повышает риск возникновения проблем с сердцем и сосудами. Поэтому, если вы хотите более здоровый и питательный вариант, выбирайте суши с овощами, рыбой и морепродуктами.
Суши — это полноценное блюдо. Многие роллы содержат рыбу, морепродукты, овощи, рис и нори. Это значит, что еда будет состоять из всего необходимого — белка, полезных жиров, клетчатки, витаминов, минералов, углеводов. Кроме того, суши отличаются тем, что после еды вы чувствуете себя сытым.
Самыми полезными вариантами считаются те, которые содержат необработанную рыбу (лосось, тунец), авокадо, огурец или редьку.
Таким образом омега-3 жиры вы получите из морепродуктов и рыбы, а клетчатку — из овощей. Авокадо богато полезными растительными жирами, фолиевой кислотой и калием.
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