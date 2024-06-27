Полезны ли суши для здоровья: мнение диетологов

Суши дают сытость и все необходимые вещества для здоровья

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не многие знают, полезны ли суши для здоровья человека.

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Полезны ли суши для здоровья

Это зависит от того, что в них содержится. Пользу принесёт ролл с лососем, авокадо, нори и рисом. А вот суши с майонезом и жареными во фритюре креветками содержат слишком много жира.

Частое употребление жареной пищи в рационе повышает риск возникновения проблем с сердцем и сосудами. Поэтому, если вы хотите более здоровый и питательный вариант, выбирайте суши с овощами, рыбой и морепродуктами.

Суши — это полноценное блюдо. Многие роллы содержат рыбу, морепродукты, овощи, рис и нори. Это значит, что еда будет состоять из всего необходимого — белка, полезных жиров, клетчатки, витаминов, минералов, углеводов. Кроме того, суши отличаются тем, что после еды вы чувствуете себя сытым.

Какие суши самые полезные

Самыми полезными вариантами считаются те, которые содержат необработанную рыбу (лосось, тунец), авокадо, огурец или редьку.

Таким образом омега-3 жиры вы получите из морепродуктов и рыбы, а клетчатку — из овощей. Авокадо богато полезными растительными жирами, фолиевой кислотой и калием.