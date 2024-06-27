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Полезны ли суши для здоровья: мнение диетологов

Суши дают сытость и все необходимые вещества для здоровья

1:26
Здоровье

Не многие знают, полезны ли суши для здоровья человека.

Суши дают сытость и все необходимые вещества для здоровья
Фото: upload.wikimedia.org by El Nuevo Doge, CC0

Полезны ли суши для здоровья

Это зависит от того, что в них содержится. Пользу принесёт ролл с лососем, авокадо, нори и рисом. А вот суши с майонезом и жареными во фритюре креветками содержат слишком много жира.

Частое употребление жареной пищи в рационе повышает риск возникновения проблем с сердцем и сосудами. Поэтому, если вы хотите более здоровый и питательный вариант, выбирайте суши с овощами, рыбой и морепродуктами.

Суши — это полноценное блюдо. Многие роллы содержат рыбу, морепродукты, овощи, рис и нори. Это значит, что еда будет состоять из всего необходимого — белка, полезных жиров, клетчатки, витаминов, минералов, углеводов. Кроме того, суши отличаются тем, что после еды вы чувствуете себя сытым.

Какие суши самые полезные

Самыми полезными вариантами считаются те, которые содержат необработанную рыбу (лосось, тунец), авокадо, огурец или редьку.

Таким образом омега-3 жиры вы получите из морепродуктов и рыбы, а клетчатку — из овощей. Авокадо богато полезными растительными жирами, фолиевой кислотой и калием.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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