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Компания из Томска первой в России начала производство керамических циркониевых дисков для зубных коронок

Томская компания запустила сертифицированное производство материала для стоматологий

1:45
Здоровье

Томская компания "Нова-Хелс", которая была основана сотрудниками научного коллектива Томского Государственного Университета, впервые в стране запустила сертифицированное производство керамических циркониевых дисков для стоматологий.

Этот материал поставляется в зуботехнические лаборатории для создания керамических зубных коронок. Качество выпускаемой компанией продукции полностью соответствует необходимым требованиям и не уступает импортным материалам.

"Сейчас в России рынок стоматологических материалов на 95% заполнен китайской продукцией. Из этого количества лишь небольшая часть производителей имеют российское регистрационное удостоверение. Это документ, для получения которого нужно иметь собственное производство материалов и пройти ряд исследований, в том числе, технических, токсикологических и клинических, в сертифицированных лабораториях. Получение регистрационного удостоверения с учётом всех необходимых испытаний занимает 2-3 года”, — рассказал генеральный директор "Нова-Хелс", научный сотрудник НОЦ "Аддитивные технологии" ТГУ Владимир Промахов.

Учёные из ТГУ сравнили ряд китайских порошков для производства керамики и выбрали лучшего. Сейчас продукцию томской компании закупают клиники почти по всей России, пишет сайт ТГУ.

"Следующим этапом станут новые разработки, чтобы и вторая половина технологий (производство порошков) была российской. Есть потребитель, так что имеет смысл организовать у нас в стране высокотехнологичное производство порошков”, — заявил Промахов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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