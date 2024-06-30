Учёные определили, как мозг регулирует уровень чувствительности к угрозам

Current Biology: найдена область мозга, управляющая реакцией на опасность у мышей

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Английские учёные идентифицировали область мозга мышей, отвечающую за реакцию на опасность, что может помочь в разработке новых методов лечения тревожности и посттравматического стрессового расстройства.

Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что периакведуктуальное серое вещество (PAG) мозга, которое чрезмерно активно у людей с тревогой и ПТСР, играет ключевую роль в контроле бегства от опасности. Учёные установили, что тормозные нейроны в PAG постоянно активны, но могут быть регулированы. Это напрямую влияет на решимость мыши убегать от опасности и продолжительность бегства.

Чтобы понять, как мозг контролирует бегство, учёные записывали активность тормозных нейронов PAG в лабораторных условиях и обнаружили, что они всегда активны. Они также установили, что эти нейроны напрямую связаны с возбуждающими нейронами, которые запускают бегство.

Дальнейшие эксперименты с использованием оптогенетики подтвердили, что изменение активности тормозных нейронов PAG напрямую влияет на реакцию мыши на опасность: искусственное повышение активности тормозных нейронов уменьшает вероятность бегства, а их подавление увеличивает её.