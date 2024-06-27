Эффективные советы от диетологов, как меньше есть

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Чтобы меньше есть, нужно пить достаточное количество воды

1:06
Здоровье

Люди не всегда едят только потому, что они голодны, иногда они склонны переедать только потому, что испытывают стресс или им скучно.

Чтобы меньше есть, нужно пить достаточное количество воды
Фото: flickr.com by Avid Hills, CC BY 2.0

Вот несколько действенных советов о том, как есть меньше.

Вода

Вместо того, чтобы сразу же тянуться за едой, выпейте стакан воды. Иногда наш организм ошибочно принимает жажду за голод. Попробуйте ароматизированную воду или добавьте немного лимона, чтобы сделать её вкуснее.

Размер тарелки

Выбирайте тарелки и миски меньшего размера. Этот визуальный трюк позволит вам почувствовать удовлетворение от меньшего количества еды.

Жевание

Сделайте сознательное усилие, чтобы медленно пережёвывать пищу. Это не только помогает пищеварению, но и даёт организму время для насыщения.

Осознанное питание

Исключите отвлекающие факторы во время еды. Выключите телевизор, отложите телефон и сосредоточьтесь на еде.

Внимательное отношение к тому, что вы едите, помогает предотвратить переедание.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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