Будьте бдительны: если вы много сидите за компьютером, не игнорируйте эти симптомы — врач

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Игнорирование боли и онемения в руке может привести к туннельному синдрому

1:47
Здоровье

Многим офисным работникам знакомо ощущение боли в руке от компьютерной мыши. Врач общей практики и эксперт по избавлению от боли в позвоночнике и суставах Анастасия Шагарова рассказала из-за чего появляется эта боль, что можно сделать в качестве профилактики и что будет, если не обращать внимание на боль.

Игнорирование боли и онемения в руке может привести к туннельному синдрому
Фото: commons.wikimedia.org by Ale2006 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Специалист заявила, что чаще всего это происходит из-за неправильного положения тела во время работы — многие сутулятся и происходит зажим в плечевых сплетениях. Это приводит к нарушению кровоснабжения рук и ощущению онемения.

Для облегчения состояния, эксперт посоветовала массаж плечевых суставов и грудной клетки. Он поможет снять напряжение, а также устранить онемения и боль.

Массаж необходимо выполнять в области под ключицами в зоне грудной клетки, а затем размять плечевой сустав костяшками. Очень полезно растяжка грудных мышц и укрепление мышечного корсета спины.

"Когда мышечный корсет спины будет крепкий, то спина будет меньше зажимать плечевые сплетения", — пояснила Шагарова.

Она также добавила, что если неприятные ощущения пустить на самотёк, то у человека может появиться туннельный синдром. При этом синдроме часто предлагают хирургический метод лечения, но врач уверена, что при лёгкой форме достаточно будет скорректировать осанку, пишет Южный федеральный.

"Туннельные синдромы на запущенных стадиях могут вызвать мышечную атрофию в области поражения. Осложнением является контрактура, из-за которой рука приобретает вид куриной лапы. Человек теряет способность сгибать большой палец и сжимать руку в кулак", — рассказала врач.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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