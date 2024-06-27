Врач раскрыл идеальный завтрак для здоровья сердца

Врач Бен-Ашер: в завтрак должны входить продукты с высоким содержанием омега-3

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Лон Бен-Ашер сообщил, что лосось и авокадо — идеальный тандем для завтрака, благотворно влияющего на сердечно-сосудистую систему.

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В интервью изданию Huffpost он объяснил, что эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами и клетчаткой, которые так важны для здоровья.

По его мнению, идеальным завтраком станет лосось с авокадо на цельнозерновом тосте, овсянка с греческим йогуртом или яичный белок с добавлением шпината.

В то же время Бен-Ашер советует ограничить употребление в утреннее время продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия, таких как колбаса и бекон.