Еда, которая может сделать вас счастливыми: советы диетологов

Думая о еде и счастье, многие люди предполагают, что любимые блюда могут сделать их счастливее.
Некоторые продукты на самом деле содержат питательные вещества, которые влияют на наши гормоны, что заставляет нас чувствовать себя счастливее.
Шоколад — это сладкое лакомство, которое содержит такие соединения, как эндорфины и усилители серотонина.
Эндорфины сообщают нашему мозгу, что нужно чувствовать себя счастливым, а серотонин помогает регулировать настроение.
Бананы являются естественным источником серотонина, химического вещества, которое способствует расслаблению и ощущению благополучия.
Ягоды, такие как клубника и черника, богаты антиоксидантами. Антиоксиданты защищают наш организм от стрессов и повреждений.
Грецкие орехи и миндаль богаты питательными веществами: омега-3, жирными кислотами и витамином Е.
Эти питательные вещества являются топливом для счастливого и здорового мозга.
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