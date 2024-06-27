Еда, которая может сделать вас счастливыми: советы диетологов

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Бананы и орехи способны повышать настроение

1:13
Здоровье

Думая о еде и счастье, многие люди предполагают, что любимые блюда могут сделать их счастливее.

Бананы и орехи способны повышать настроение
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg

Некоторые продукты на самом деле содержат питательные вещества, которые влияют на наши гормоны, что заставляет нас чувствовать себя счастливее.

Волшебство шоколада 

Шоколад — это сладкое лакомство, которое содержит такие соединения, как эндорфины и усилители серотонина.

Эндорфины сообщают нашему мозгу, что нужно чувствовать себя счастливым, а серотонин помогает регулировать настроение.

Бананы

Бананы являются естественным источником серотонина, химического вещества, которое способствует расслаблению и ощущению благополучия.

Антиоксидантная сила ягод

Ягоды, такие как клубника и черника, богаты антиоксидантами. Антиоксиданты защищают наш организм от стрессов и повреждений.

Орехи для счастья мозга

Грецкие орехи и миндаль богаты питательными веществами: омега-3, жирными кислотами и витамином Е.

Эти питательные вещества являются топливом для счастливого и здорового мозга. 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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