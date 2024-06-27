Врач назвала симптомы, при которых нитроглицерин принимать нельзя

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Кардиолог Перфильева: приём нитроглицерина может спровоцировать потерю сознания

1:18
Здоровье

Нитроглицерин при плохом самочувствии подходит не для всех. Как пояснила кардиолог Ольга Перфильева из сети "Клиники Фомина", этот препарат высвобождает оксид азота, который расслабляет гладкомышечные клетки, увеличивая просвет сосудов и уменьшая кровоток к правому предсердию, сообщает "Вечерняя Москва".

Кардиолог Перфильева: приём нитроглицерина может спровоцировать потерю сознания
Фото: flickr.com by Рассел Бернис, CC BY 2.0

"С действием оксида азота связаны основной снимающий стенокардию (антиангинальный) эффект и его самый частый побочный эффект в виде головной боли", — уточнила Ольга Перфильева.

Поэтому лекарство не рекомендуется людям с артериальной гипотензией, острым инфарктом миокарда, с выраженной гипотензией, повышенным внутричерепным давлением, закрытоугольной глаукомой или повышенной чувствительностью к нитратам.

После приёма нитроглицерина сосуды расширяются, артериальное давление снижается, и приток крови к головному мозгу уменьшается, что может вызвать потерю сознания, если принимать препарат стоя. Рекомендуется принимать его лёжа или сидя, избегая резких движений после приёма.

Врач подчеркнула, что предлагать нитроглицерин человеку, у которого ухудшилось самочувствие на улице, не следует. В таких случаях лучше вызвать скорую помощь.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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