Врач назвала симптомы, при которых нитроглицерин принимать нельзя

Нитроглицерин при плохом самочувствии подходит не для всех. Как пояснила кардиолог Ольга Перфильева из сети "Клиники Фомина", этот препарат высвобождает оксид азота, который расслабляет гладкомышечные клетки, увеличивая просвет сосудов и уменьшая кровоток к правому предсердию, сообщает "Вечерняя Москва".
"С действием оксида азота связаны основной снимающий стенокардию (антиангинальный) эффект и его самый частый побочный эффект в виде головной боли", — уточнила Ольга Перфильева.
Поэтому лекарство не рекомендуется людям с артериальной гипотензией, острым инфарктом миокарда, с выраженной гипотензией, повышенным внутричерепным давлением, закрытоугольной глаукомой или повышенной чувствительностью к нитратам.
После приёма нитроглицерина сосуды расширяются, артериальное давление снижается, и приток крови к головному мозгу уменьшается, что может вызвать потерю сознания, если принимать препарат стоя. Рекомендуется принимать его лёжа или сидя, избегая резких движений после приёма.
Врач подчеркнула, что предлагать нитроглицерин человеку, у которого ухудшилось самочувствие на улице, не следует. В таких случаях лучше вызвать скорую помощь.
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