Назван фрукт, способствующий снижению уровня холестерина

Диетолог Эли Бречер, как сообщает Daily Mirror, рекомендует употреблять по два яблока ежедневно. По её словам, это простой и эффективный способ снизить уровень холестерина, а также укрепить здоровье сердца.
Секрет пользы яблок кроется в содержащемся в них пектине, особенно в кожуре и сердцевине. Этот натуральный компонент помогает контролировать уровень холестерина в крови.
Кроме того, яблоки богаты полифенолами, которые способствуют снижению артериального давления, улучшению работы сердца и профилактике инсультов.
Бречер отметила, что яблоки богаты витаминами. В одном яблоке содержится около 10% суточной нормы витамина С, а также витамины К и Е.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.