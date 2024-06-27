Назван фрукт, способствующий снижению уровня холестерина

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Врач Бречер: пектин помогает контролировать уровень холестерина в крови

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Здоровье

Диетолог Эли Бречер, как сообщает Daily Mirror, рекомендует употреблять по два яблока ежедневно. По её словам, это простой и эффективный способ снизить уровень холестерина, а также укрепить здоровье сердца.

Врач Бречер: пектин помогает контролировать уровень холестерина в крови
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Секрет пользы яблок кроется в содержащемся в них пектине, особенно в кожуре и сердцевине. Этот натуральный компонент помогает контролировать уровень холестерина в крови.

Кроме того, яблоки богаты полифенолами, которые способствуют снижению артериального давления, улучшению работы сердца и профилактике инсультов.

Бречер отметила, что яблоки богаты витаминами. В одном яблоке содержится около 10% суточной нормы витамина С, а также витамины К и Е.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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