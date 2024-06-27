Необычная походка может быть тревожным сигналом, указывающим на развитие деменции

Plos One: изменение скорости походки может указывать на развитие деменции

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оказывается, что деменция не обязательно начинается с проблем с памятью. Согласно последнему исследованию, опубликованному в журнале Plos One, изменение скорости ходьбы также может быть ранним признаком будущих когнитивных проблем. Это вывод был сделан после эксперимента с участием 95 человек старше 60 лет, которые не имели никаких признаков когнитивных нарушений.

Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, CC BY-SA 4.0

Учёные провели оценку ходьбы, когнитивных способностей и зафиксировали электрическую активность мозга участников с помощью электроэнцефалографии. После анализа данных исследователи обнаружили, что замедление ходьбы связано с ухудшением когнитивных функций и нарушениями на ЭЭГ. Таким образом, заметное замедление ходьбы может быть потенциальным сигналом о возможном развитии деменции.

Эксперт в области деменции, доктор медицинских наук Элизабет Ландсверк, считает, что, даже если у человека уже есть явные признаки деменции, это не означает, что он должен отказаться от ходьбы.

"Для большинства пожилых людей с ранней деменцией ходьба безопасна и целесообразна, поскольку она может замедлить прогрессирование заболевания. На более поздних стадиях, когда пожилые люди теряют равновесие, ходьба по-прежнему рекомендуется, но делать это следует под пристальным наблюдением", — пояснила эксперт.