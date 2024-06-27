Россиянам назвали методы, помогающие пережить сильные магнитные бури

В июле предсказываются магнитные бури, которые могут оказать негативное влияние на здоровье людей. В интервью интернет-порталу Regions терапевт Зумруд Омарова поделилась советами по минимизации их воздействия.
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, CC BY 2.0
Омарова отметила, что во время магнитных бурь ухудшение здоровья возможно не только у метеочувствительных людей. Среди возможных симптомов она перечислила головные боли, повышенное давление, боли в области сердца, ухудшение состояния крови и даже возможное кровотечение из носа.
Согласно статье, с 6 по 7 июля ожидается продолжительный солнечный шторм, 17 июля прогнозируются вспышки силой в три балла, а последняя магнитная буря месяца пройдет с 27 по 28 число.
"Для того чтобы минимизировать недуг, в этот период нужно больше гулять и заниматься спортом. Кроме того, необходимо соблюдать режим питания и сна: включить в рацион продукты с высоким содержанием белка, а ложиться спать лучше не позднее 22:00", — отметила Зумруд Омарова.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)