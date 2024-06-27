Россиянам назвали методы, помогающие пережить сильные магнитные бури

Врач Омарова: прогулки помогут пережить магнитные бури

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В июле предсказываются магнитные бури, которые могут оказать негативное влияние на здоровье людей. В интервью интернет-порталу Regions терапевт Зумруд Омарова поделилась советами по минимизации их воздействия.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, CC BY 2.0

Омарова отметила, что во время магнитных бурь ухудшение здоровья возможно не только у метеочувствительных людей. Среди возможных симптомов она перечислила головные боли, повышенное давление, боли в области сердца, ухудшение состояния крови и даже возможное кровотечение из носа.

Согласно статье, с 6 по 7 июля ожидается продолжительный солнечный шторм, 17 июля прогнозируются вспышки силой в три балла, а последняя магнитная буря месяца пройдет с 27 по 28 число.

"Для того чтобы минимизировать недуг, в этот период нужно больше гулять и заниматься спортом. Кроме того, необходимо соблюдать режим питания и сна: включить в рацион продукты с высоким содержанием белка, а ложиться спать лучше не позднее 22:00", — отметила Зумруд Омарова.