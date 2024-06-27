Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые представили план по сохранению биоразнообразия планеты
Растения с необычным поведением
Как получить богатый урожай арбузов
Как убрать царапину с авто своими руками
Турецкая лира достигла нового антирекорда на фоне роста инфляции
Ротенберг выступит в роли тренера команды игроков КХЛ в матче со звёздами НХЛ
Ушедшие иномарки: каковы перспективы их возвращения в Россию
Екатерина Варнава сообщила, что у неё был бытовой алкоголизм
Звание ветерана труда даёт право на льготы и выплаты от государства
Россиянам назвали методы, помогающие пережить сильные магнитные бури

Врач Омарова: прогулки помогут пережить магнитные бури

1:11
Здоровье

В июле предсказываются магнитные бури, которые могут оказать негативное влияние на здоровье людей. В интервью интернет-порталу Regions терапевт Зумруд Омарова поделилась советами по минимизации их воздействия.

Врач Омарова: прогулки помогут пережить магнитные бури
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, CC BY 2.0

Омарова отметила, что во время магнитных бурь ухудшение здоровья возможно не только у метеочувствительных людей. Среди возможных симптомов она перечислила головные боли, повышенное давление, боли в области сердца, ухудшение состояния крови и даже возможное кровотечение из носа.

Согласно статье, с 6 по 7 июля ожидается продолжительный солнечный шторм, 17 июля прогнозируются вспышки силой в три балла, а последняя магнитная буря месяца пройдет с 27 по 28 число.

"Для того чтобы минимизировать недуг, в этот период нужно больше гулять и заниматься спортом. Кроме того, необходимо соблюдать режим питания и сна: включить в рацион продукты с высоким содержанием белка, а ложиться спать лучше не позднее 22:00", — отметила Зумруд Омарова.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Эксперты рассказали, почему кошки будят своих владельцев
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Лучший музей с автомобилями первых лиц нашего государства Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
Уже на следующий день не вспомнят: сколько времени нужно кошке, чтобы забыть вас
Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Последние материалы
Стало известно, почему кот не принимает нового члена семьи
Шок на валютном рынке: что будет с курсом рубля
Завтраки для быстрого снижения веса
Tesla из-за дворников отзовёт 11,7 тыс. электрических пикапов Cybertruck
Почему стоит украсить сад цветущими деревьями?
Куриный бульон станет вкуснее, если добавить в него пряности
Для одобрения ипотеки в Москве зарплата должна быть не меньше 400 тысяч ₽
Трусова и Игнатов сообщили, что отнесли заявление в ЗАГС
Терапевт Тен: диспансеризация включает 7 исследований на рак
Стартовали съёмки ромкома "Постучись в мою Тверь" с Павлом Прилучным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников