Победит недуг: появился новый высокоэффективный и безопасный препарат от ботулизма — эксперт

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В Минздраве рассказали о новом препарате от ботулизма

1:14
Здоровье

Владимир Чуланов, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, рассказал о новом препарате для экстренной профилактики ботулизма. 

В Минздраве рассказали о новом препарате от ботулизма
Фото: Openverse by takacsi75 is licensed under CC BY 2.0

“Сегодня в арсенале врачей для лечения ботулизма имеется только противоботулиническая лошадиная сыворотка, которая достаточно эффективна, но имеет ряд недостатков. Ожидается, что новый препарат кроме высокой эффективности, будет обладать очень хорошим профилем безопасности”, — подчеркнул специалист.

Препарат после введения даже одного раза способен циркулировать в крови почти месяц. Это намного больше, чем сыворотка, которой лечат сейчас. 

Сейчас препарат будет проходит клинические испытания с участием здоровых добровольцев, чтобы подобрать его дозировку. Затем будет определена его эффективность и безопасность, а после этого будет разрешено применение на практике.  

“В разработке находятся моноклональные антитела для нейтрализации других типов ботулинических токсинов. В недалёком будущем мы будем вооружены новым классом эффективных лекарств для лечения ботулизма”, — добавил Владимир Чуланов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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