Победит недуг: появился новый высокоэффективный и безопасный препарат от ботулизма — эксперт

Владимир Чуланов, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, рассказал о новом препарате для экстренной профилактики ботулизма.
“Сегодня в арсенале врачей для лечения ботулизма имеется только противоботулиническая лошадиная сыворотка, которая достаточно эффективна, но имеет ряд недостатков. Ожидается, что новый препарат кроме высокой эффективности, будет обладать очень хорошим профилем безопасности”, — подчеркнул специалист.
Препарат после введения даже одного раза способен циркулировать в крови почти месяц. Это намного больше, чем сыворотка, которой лечат сейчас.
Сейчас препарат будет проходит клинические испытания с участием здоровых добровольцев, чтобы подобрать его дозировку. Затем будет определена его эффективность и безопасность, а после этого будет разрешено применение на практике.
“В разработке находятся моноклональные антитела для нейтрализации других типов ботулинических токсинов. В недалёком будущем мы будем вооружены новым классом эффективных лекарств для лечения ботулизма”, — добавил Владимир Чуланов.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.