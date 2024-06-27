Победит недуг: появился новый высокоэффективный и безопасный препарат от ботулизма — эксперт

В Минздраве рассказали о новом препарате от ботулизма

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Владимир Чуланов, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, рассказал о новом препарате для экстренной профилактики ботулизма.

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“Сегодня в арсенале врачей для лечения ботулизма имеется только противоботулиническая лошадиная сыворотка, которая достаточно эффективна, но имеет ряд недостатков. Ожидается, что новый препарат кроме высокой эффективности, будет обладать очень хорошим профилем безопасности”, — подчеркнул специалист.

Препарат после введения даже одного раза способен циркулировать в крови почти месяц. Это намного больше, чем сыворотка, которой лечат сейчас.

Сейчас препарат будет проходит клинические испытания с участием здоровых добровольцев, чтобы подобрать его дозировку. Затем будет определена его эффективность и безопасность, а после этого будет разрешено применение на практике.

“В разработке находятся моноклональные антитела для нейтрализации других типов ботулинических токсинов. В недалёком будущем мы будем вооружены новым классом эффективных лекарств для лечения ботулизма”, — добавил Владимир Чуланов.