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Nature Aging: учёные смогли у пожилых мышей обратить вспять процесс потери клеток печени, вызванный старением

Учёные смогли "омолодить" печень пожилых мышей

1:17
Здоровье

Учёные смогли сделать так, что у пожилых мышей при помощи экспериментального препарата обратился вспять процесс потери клеток печени, вызванный старением. Результаты опубликовали в Nature Aging.

Учёные смогли "омолодить" печень пожилых мышей
Фото: commons.wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Печень имеет способность к обновлению, но неправильное питание, стресс и старение способны вызвать тяжёлые заболевания.

В новом исследовании учёные сравнили печень у молодых и у пожилых грызунов и выяснили, что у старых мышей гены, которые связаны с потерей гепатоцитов, более активны.

Остановить потерю гепатоцитов способен экспериментальный препарат ферростатин-1. Он вызвал блокировку ферроптоза или самоуничтожения клеток, в котором немаловажную роль выполняет железо.

В итоге препарат смог "омолодить" печень пожилых мышей и она стала мало чем отличаться от здоровой и молодой. Вместе с тем учёные отметили, что у животных стали здоровее сердце, почки и поджелудочная железа. Они сделали вывод, что повреждение печени способно ухудшить состояние других органов.

"Наше исследование показывает, что старение печени как минимум частично обратимо", — заявили авторы исследования.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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