Nature Aging: учёные смогли у пожилых мышей обратить вспять процесс потери клеток печени, вызванный старением

Учёные смогли сделать так, что у пожилых мышей при помощи экспериментального препарата обратился вспять процесс потери клеток печени, вызванный старением. Результаты опубликовали в Nature Aging.
Печень имеет способность к обновлению, но неправильное питание, стресс и старение способны вызвать тяжёлые заболевания.
В новом исследовании учёные сравнили печень у молодых и у пожилых грызунов и выяснили, что у старых мышей гены, которые связаны с потерей гепатоцитов, более активны.
Остановить потерю гепатоцитов способен экспериментальный препарат ферростатин-1. Он вызвал блокировку ферроптоза или самоуничтожения клеток, в котором немаловажную роль выполняет железо.
В итоге препарат смог "омолодить" печень пожилых мышей и она стала мало чем отличаться от здоровой и молодой. Вместе с тем учёные отметили, что у животных стали здоровее сердце, почки и поджелудочная железа. Они сделали вывод, что повреждение печени способно ухудшить состояние других органов.
"Наше исследование показывает, что старение печени как минимум частично обратимо", — заявили авторы исследования.
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