The Lancet: малоподвижный образ жизни — главная причина развития смертельных заболеваний, таких как рак и сахарный диабет 2-го типа

Малоподвижный образ жизни способен привести к диабету, раку и проблемам с сердцем

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Издание The Lancet опубликовало статью, в которой Всемирная организация здравоохранения назвала одну из главных причин развития таких смертельно опасных заболеваний, как деменция, рак, сахарный диабет 2-го типа.

Фото: en.wikipedia.org by LAIntern is licensed under public domain

Согласно статье, главная причина возникновения этих заболеваний — малоподвижный образ жизни.

Учёные изучили физическую активность в разных странах и пришли к выводу, что у каждого третьего человека настолько мала физическая активность, что его здоровье под угрозой. Примерно 1,8 миллиарда человек находятся в зоне риска по сахарному диабету 2-го типа, болезням сердца, рака и деменции из-за малоподвижного образа жизни.

ВОЗ рекомендует уделять умеренным физическим нагрузкам примерно 2,5 часа в неделю или 22 минуты ежедневно.