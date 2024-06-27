The Lancet: малоподвижный образ жизни — главная причина развития смертельных заболеваний, таких как рак и сахарный диабет 2-го типа

Издание The Lancet опубликовало статью, в которой Всемирная организация здравоохранения назвала одну из главных причин развития таких смертельно опасных заболеваний, как деменция, рак, сахарный диабет 2-го типа.
Согласно статье, главная причина возникновения этих заболеваний — малоподвижный образ жизни.
Учёные изучили физическую активность в разных странах и пришли к выводу, что у каждого третьего человека настолько мала физическая активность, что его здоровье под угрозой. Примерно 1,8 миллиарда человек находятся в зоне риска по сахарному диабету 2-го типа, болезням сердца, рака и деменции из-за малоподвижного образа жизни.
ВОЗ рекомендует уделять умеренным физическим нагрузкам примерно 2,5 часа в неделю или 22 минуты ежедневно.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.