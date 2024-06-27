Биолог сообщила о блюдах, которые стоит исключить из меню на выпускном

На церемонии выпускного вечера рекомендуется избегать фастфуда, алкоголя, острой и солёной пищи, а также котлет и отбивных. Эти советы были озвучены исполняющей обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биологом Ириной Лялиной в интервью для NEWS. ru.
"И, конечно, не ешьте всё подряд. Учитывайте, что плохо сочетаются фрукты и основная пища — сладкие фрукты при переваривании любой другой еды вызывают брожение. Следуя простым советам, можно отпраздновать выпускной без плачевных последствий для ЖКТ", — уточнила Ирина Лялина.
Кроме того, следует сократить потребление сладостей, газированных напитков и кондитерских изделий из-за высокого содержания в них сахара и калорий. Вместо этого предлагается отдавать предпочтение свежим овощам, фруктам и постному мясу. Лялина также упомянула о возможности употребления сыра, паштетов, куриных роллов и лёгких салатов, а также предложила пить воду с лимоном, чай и смузи.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.