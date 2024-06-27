Биолог сообщила о блюдах, которые стоит исключить из меню на выпускном

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Биолог Лялина: на выпускном не стоит есть жирную еду и пить алкоголь

1:11
Здоровье

На церемонии выпускного вечера рекомендуется избегать фастфуда, алкоголя, острой и солёной пищи, а также котлет и отбивных. Эти советы были озвучены исполняющей обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биологом Ириной Лялиной в интервью для NEWS. ru.

Биолог Лялина: на выпускном не стоит есть жирную еду и пить алкоголь
Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, CC BY 2.0

"И, конечно, не ешьте всё подряд. Учитывайте, что плохо сочетаются фрукты и основная пища — сладкие фрукты при переваривании любой другой еды вызывают брожение. Следуя простым советам, можно отпраздновать выпускной без плачевных последствий для ЖКТ", — уточнила Ирина Лялина.

Кроме того, следует сократить потребление сладостей, газированных напитков и кондитерских изделий из-за высокого содержания в них сахара и калорий. Вместо этого предлагается отдавать предпочтение свежим овощам, фруктам и постному мясу. Лялина также упомянула о возможности употребления сыра, паштетов, куриных роллов и лёгких салатов, а также предложила пить воду с лимоном, чай и смузи.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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