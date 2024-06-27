Вице-спикер Чернышов: если чай в пакетиках-пирамидках вреден для здоровья, то его оборот необходимо ограничить

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов написал письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой изучить влияние чая в пакетиках-пирамидках на здоровье.
Чернышов обратил внимание министра на заявление одного из преподавателей медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова. Недавно последний заявил, что чай в пакетиках-пирамидках может стать причиной развития онкологии.
Дело в том, что при заваривании такого чая в организм проникают наночастицы пластика, какие-то выводятся, а какие-то накапливаются в клетках. Они могут стать причиной воспаления тканей, аутоиммунных и онкологических заболеваний.
Вице-спикер отмечает, что публичное заявление Умнова нужно или подтвердить, или опровергнуть, потому что миллионы россиян ежедневно пьют чай в таких пакетиках, пишет РИА Новости.
"Если чай вреден для здоровья, то оборот опасной продукции необходимо ограничить", — считает он.
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