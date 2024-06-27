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Вице-спикер Чернышов: если чай в пакетиках-пирамидках вреден для здоровья, то его оборот необходимо ограничить

В Госдуме просят проверить — наносят ли чайные пакетики-пирамидки вред здоровью

1:07
Здоровье

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов написал письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой изучить влияние чая в пакетиках-пирамидках на здоровье.

В Госдуме просят проверить — наносят ли чайные пакетики-пирамидки вред здоровью
Фото: flickr.com by Pasi Mammela is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чернышов обратил внимание министра на заявление одного из преподавателей медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова. Недавно последний заявил, что чай в пакетиках-пирамидках может стать причиной развития онкологии.

Дело в том, что при заваривании такого чая в организм проникают наночастицы пластика, какие-то выводятся, а какие-то накапливаются в клетках. Они могут стать причиной воспаления тканей, аутоиммунных и онкологических заболеваний.

Вице-спикер отмечает, что публичное заявление Умнова нужно или подтвердить, или опровергнуть, потому что миллионы россиян ежедневно пьют чай в таких пакетиках, пишет РИА Новости.

"Если чай вреден для здоровья, то оборот опасной продукции необходимо ограничить", — считает он.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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