Офтальмолог Харитонова посоветовала выполнять эти 4 упражнения для глаз

Офтальмолог Галина Харитонова поделилась четырьмя эффективными упражнениями для уставших от монитора компьютера или смартфона глаз.
"Сова".
Крепко зажмурьте глаза на 5 секунд, затем быстро распахните как можно шире. Повторите 10 — 15 раз.
Массаж век.
Закройте глаза и слегка надавите на веки в течение 1 секунды. Во время надавливания немного тяните пальцы вверх.
"Пишем" буквы.
На чистой стене медленно "пишите" глазами буквы или цифры. Меняйте скорость "написания” — то быстро, то медленно. Можно то ближе подходить к стене, то наоборот отходить от неё подальше. Повторите 3 — 4 раза, затем дайте глазам отдохнуть.
От носа на бровь.
Сконцентрируйте взгляд на кончике носа и смотрите на него не отрываясь несколько секунд. Затем на несколько секунд переведите взгляд на область между бровями.
"Обязательно делайте перерывы между упражнениями, чтобы не перегружать мышцы глаза еще сильнее", — передаёт слова врача WomanHit. ru.
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