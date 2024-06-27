Daily Mirror: существует 3 теории возникновения вспышек и узоров перед глазами

Почему иногда мы видим вспышки и узоры перед глазами

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Около 75% людей иногда закрыв глаза, видели цветные пятна или вспышки. Терапевт Сермед Межер из Лондона объяснил причину их возникновения.

Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По его словам, как правило, это не должно вызывать опасений, несмотря на то что причина их появления до конца не ясна. На этот счёт существует несколько теорий.

"Первая — это прямая механическая стимуляция. То есть в результате трения или надавливания на веки происходит стимуляция клеток, которые реагируют на свет внутри сетчатки. Таким образом мы видим разные цвета и формы. Другое объяснение — интерференция магнитного поля или, что мне больше всего нравится, бифотонический свет”, — объяснил терапевт.

И третья относится к частицам света, которые генерируются внутри сетчатки, как светлячки или светящиеся в темноте морские существа.

Он заявил, что чаще всего цветные вспышки перед глазами видят дети и подростки, пишет Daily Mirror.