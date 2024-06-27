Daily Mirror: существует 3 теории возникновения вспышек и узоров перед глазами

Около 75% людей иногда закрыв глаза, видели цветные пятна или вспышки. Терапевт Сермед Межер из Лондона объяснил причину их возникновения.
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По его словам, как правило, это не должно вызывать опасений, несмотря на то что причина их появления до конца не ясна. На этот счёт существует несколько теорий.
"Первая — это прямая механическая стимуляция. То есть в результате трения или надавливания на веки происходит стимуляция клеток, которые реагируют на свет внутри сетчатки. Таким образом мы видим разные цвета и формы. Другое объяснение — интерференция магнитного поля или, что мне больше всего нравится, бифотонический свет”, — объяснил терапевт.
И третья относится к частицам света, которые генерируются внутри сетчатки, как светлячки или светящиеся в темноте морские существа.
Он заявил, что чаще всего цветные вспышки перед глазами видят дети и подростки, пишет Daily Mirror.
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