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Чтобы не заразить домочадцев сифилисом — не надо болеть им, посоветовала врач-дерматовенеролог

Дерматовенеролог Скорогудаева оценила риск заражения сифилисом в быту

2:36
Здоровье

В Москве резко выросла заболеваемость сифилисом, заметил проект "Если быть точным", изучивший статистику Минздрава РФ.

Дерматовенеролог Скорогудаева оценила риск заражения сифилисом в быту
Фото: Wikimedia Commons by Wambui Mash is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Число новых случаев сифилиса в Москве выросло в три раза с 2019 года. Но это не значит, что в столице идёт эпидемия", — подчёркивается в сообщении.

Тем не менее на фоне остальной страны Первопрестольная ставит антирекорды: в 2023 году на неё пришлось 32% от всех новых случаев сифилиса, выявленных в РФ, а в 2022-м заболеваемость на душу населения превышала среднероссийскую в пять раз.

Стыдная болезнь выявляется преимущественно у мигрантов, уточняет издание. В этой связи возникает вполне закономерное опасение: нет ли риска заражения контактно-бытовым путём, например при посещении общественного туалета? Pravda.Ru расспросила об этом врача-дерматовенеролога, кандидата медицинских наук Ирину Скорогудаеву.

"В общественном туалете — маловероятно, — успокоила она. — Всё-таки это в пределах семьи в большей степени, а в общественном туалете вряд ли".

Контактно-бытовой путь передачи сифилиса вполне реален, и случаи такие отмечаются. Доктор привела один из них. "Например, я помню, когда мы ещё учились, я тогда была сильно от этой истории под впечатлением — осталось в памяти", — призналась она.

"Преподаватель интеллигентный — у него были типа омозолений на ладонях. И он это всё лезвием срезал, всё это падало. Ребёнок ползал голой попкой. И заразились и жена, и ребёнок. У ребёнка не было с ним никаких контактов. Такая вероятность возможна. Я сейчас точно детали не скажу, но эту историю я помню совершенно точно. Это возможно. Потому что в этих папулах были бледные спирохеты, он это всё срезал, они попадали на пол. Не то, что этот способ 100%, но всё равно какая-то вероятность существует", — рассказала Скорогудаева.

Она посоветовала один, но эффективный способ обезопасить себя и близких.

"Не надо болеть сифилисом", — призвала специалист.

"Раньше, если кто-то попадал, сразу начинали раскручивать, его брали на контроль и все его половые связи — всё это выявляли. Теперь всё свободно у нас. У нас демократия: кто что хочешь разноси и так далее. Я считаю, что не совсем правильно — всё-таки человек может не знать об этом", — посетовала она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
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