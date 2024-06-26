Чтобы не заразить домочадцев сифилисом — не надо болеть им, посоветовала врач-дерматовенеролог

Дерматовенеролог Скорогудаева оценила риск заражения сифилисом в быту

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Москве резко выросла заболеваемость сифилисом, заметил проект "Если быть точным", изучивший статистику Минздрава РФ.

Фото: Wikimedia Commons by Wambui Mash is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Число новых случаев сифилиса в Москве выросло в три раза с 2019 года. Но это не значит, что в столице идёт эпидемия", — подчёркивается в сообщении.

Тем не менее на фоне остальной страны Первопрестольная ставит антирекорды: в 2023 году на неё пришлось 32% от всех новых случаев сифилиса, выявленных в РФ, а в 2022-м заболеваемость на душу населения превышала среднероссийскую в пять раз.

Стыдная болезнь выявляется преимущественно у мигрантов, уточняет издание. В этой связи возникает вполне закономерное опасение: нет ли риска заражения контактно-бытовым путём, например при посещении общественного туалета? Pravda.Ru расспросила об этом врача-дерматовенеролога, кандидата медицинских наук Ирину Скорогудаеву.

"В общественном туалете — маловероятно, — успокоила она. — Всё-таки это в пределах семьи в большей степени, а в общественном туалете вряд ли".

Контактно-бытовой путь передачи сифилиса вполне реален, и случаи такие отмечаются. Доктор привела один из них. "Например, я помню, когда мы ещё учились, я тогда была сильно от этой истории под впечатлением — осталось в памяти", — призналась она.

"Преподаватель интеллигентный — у него были типа омозолений на ладонях. И он это всё лезвием срезал, всё это падало. Ребёнок ползал голой попкой. И заразились и жена, и ребёнок. У ребёнка не было с ним никаких контактов. Такая вероятность возможна. Я сейчас точно детали не скажу, но эту историю я помню совершенно точно. Это возможно. Потому что в этих папулах были бледные спирохеты, он это всё срезал, они попадали на пол. Не то, что этот способ 100%, но всё равно какая-то вероятность существует", — рассказала Скорогудаева.

Она посоветовала один, но эффективный способ обезопасить себя и близких.

"Не надо болеть сифилисом", — призвала специалист.

"Раньше, если кто-то попадал, сразу начинали раскручивать, его брали на контроль и все его половые связи — всё это выявляли. Теперь всё свободно у нас. У нас демократия: кто что хочешь разноси и так далее. Я считаю, что не совсем правильно — всё-таки человек может не знать об этом", — посетовала она.