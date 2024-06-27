Признаки, что вашему организму нужно больше фруктов и овощей

Ваше тело может показать вам, что ему чего-то не хватает, поэтому вы можете изменить свой рацион, чтобы исправить это.
Есть несколько признаков, которые могут помочь вам понять, что вам нужно есть больше фруктов и овощей.
Если вы часто чувствуете усталость или недостаток энергии, это может быть признаком того, что ваш организм нуждается в большем количестве витаминов и питательных веществ, которые обеспечивают фрукты и овощи.
Такие проблемы, как запор или нерегулярное опорожнение кишечника, могут указывать на недостаток клетчатки, которая в изобилии содержится во фруктах и овощах.
Если ваша кожа выглядит тусклой, сухой или у вас появляется больше прыщей, это может быть сигналом того, что ваш организм нуждается в витаминах и антиоксидантах из фруктов и овощей.
Сильная тяга к сладкой пище может означать, что ваш организм жаждет натуральных сахаров, содержащихся во фруктах.
Борьба за поддержание здорового веса может быть связана с неполучением достаточного количества клетчатки и питательных веществ из фруктов и овощей.
Если вы обнаружите, что часто болеете, это может быть признаком того, что ваша иммунная система нуждается в поддержке, и фрукты и овощи отлично подходят для этого.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.