Признаки, что вашему организму нужно больше фруктов и овощей

О нехватке клетчатки говорит чувство усталости и тяга к сладкому

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ваше тело может показать вам, что ему чего-то не хватает, поэтому вы можете изменить свой рацион, чтобы исправить это.

Фото: flickr.com by ginnerobot is licensed under CC BY-SA 2.0.

Есть несколько признаков, которые могут помочь вам понять, что вам нужно есть больше фруктов и овощей.

Усталость

Если вы часто чувствуете усталость или недостаток энергии, это может быть признаком того, что ваш организм нуждается в большем количестве витаминов и питательных веществ, которые обеспечивают фрукты и овощи.

Нерегулярное пищеварение

Такие проблемы, как запор или нерегулярное опорожнение кишечника, могут указывать на недостаток клетчатки, которая в изобилии содержится во фруктах и овощах.

Проблемы с кожей

Если ваша кожа выглядит тусклой, сухой или у вас появляется больше прыщей, это может быть сигналом того, что ваш организм нуждается в витаминах и антиоксидантах из фруктов и овощей.

Тяга к сладкому

Сильная тяга к сладкой пище может означать, что ваш организм жаждет натуральных сахаров, содержащихся во фруктах.

Трудности с похудением

Борьба за поддержание здорового веса может быть связана с неполучением достаточного количества клетчатки и питательных веществ из фруктов и овощей.

Частые болезни

Если вы обнаружите, что часто болеете, это может быть признаком того, что ваша иммунная система нуждается в поддержке, и фрукты и овощи отлично подходят для этого.