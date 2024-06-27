Может ли более здоровый микробиом кишечника избавить от акне

Многие задаются вопросом, влияет ли желудочно-кишечный тракт и диета на состояние кожи.
Некоторые исследования показывают, что микробиом людей с акне менее разнообразен. Здоровье кишечника также влияет на функционирование иммунной системы человека.
Однако точный механизм взаимосвязи между состоянием кишечника и кожи остаётся неизвестным. Дело в том, что микробиом каждого человека разнообразен и уникален.
Прыщи могут иметь совершенно разные причины появления. Иногда они появляются из-за гормонального дисбаланса в организме. В других случаях это может быть связано с диетой и уходом за кожей.
Диетологи говорят, что люди с акне могут чаще испытывать проблемы с кишечником
Согласно исследованию 2020 года, стало известно, что синдром раздражённого кишечника чаще встречается именно у людей с акне.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.