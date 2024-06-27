Может ли более здоровый микробиом кишечника избавить от акне

Синдром раздражённого кишечника вызывает акне

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие задаются вопросом, влияет ли желудочно-кишечный тракт и диета на состояние кожи.

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Может ли здоровье кишечника повлиять на здоровье кожи

Некоторые исследования показывают, что микробиом людей с акне менее разнообразен. Здоровье кишечника также влияет на функционирование иммунной системы человека.

Однако точный механизм взаимосвязи между состоянием кишечника и кожи остаётся неизвестным. Дело в том, что микробиом каждого человека разнообразен и уникален.

Как прыщи связаны с кишечником

Прыщи могут иметь совершенно разные причины появления. Иногда они появляются из-за гормонального дисбаланса в организме. В других случаях это может быть связано с диетой и уходом за кожей.

Диетологи говорят, что люди с акне могут чаще испытывать проблемы с кишечником

Согласно исследованию 2020 года, стало известно, что синдром раздражённого кишечника чаще встречается именно у людей с акне.