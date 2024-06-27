Почему нужно есть жиры: советы диетолога

Люди, которые хотят контролировать вес или похудеть, часто стараются избегать употребления жиров — они думают, что в них слишком много калорий.
Давайте разберёмся, почему на самом деле нужно есть жиры и почему они так полезны для нашего здоровья и организма.
Вашему организму необходимы жиры из пищи для выполнения различных жизненно важных функций. Во-первых, жиры являются концентрированным источником энергии. Когда вы едите продукты, содержащие жиры, ваше тело расщепляет их на более мелкие части, которые затем может использовать в качестве источника топлива.
Эта энергия имеет решающее значение для повседневной деятельности, от прогулок и игр до более сложных задач, таких как мышление и обучение.
Кроме того, жиры играют жизненно важную роль в усвоении жирорастворимых витаминов, таких как витамины A, D, E и K. Эти витамины необходимы для различных функций организма, включая поддержание здоровья кожи, поддержание здоровья костей и помощь в свёртывании крови. Жиры выступают в качестве переносчиков этих витаминов, обеспечивая их правильное усвоение организмом.
Жиры также являются неотъемлемой частью структуры ваших клеток. Клеточные мембраны, внешний слой клеток, содержат жиры, которые помогают регулировать то, что входит в клетку и выходит из нее.
Это имеет решающее значение для общего функционирования и коммуникации клеток.
Кроме того, жиры способствуют ощущению сытости и удовлетворения после еды. Они замедляют процесс пищеварения, помогая дольше оставаться сытым и предотвращая переедание.
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