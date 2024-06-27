Почему нужно есть жиры: советы диетолога

Полезные жиры защищают от переедания

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, которые хотят контролировать вес или похудеть, часто стараются избегать употребления жиров — они думают, что в них слишком много калорий.

Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky is licensed under CC0

Давайте разберёмся, почему на самом деле нужно есть жиры и почему они так полезны для нашего здоровья и организма.

Заряд энергии

Вашему организму необходимы жиры из пищи для выполнения различных жизненно важных функций. Во-первых, жиры являются концентрированным источником энергии. Когда вы едите продукты, содержащие жиры, ваше тело расщепляет их на более мелкие части, которые затем может использовать в качестве источника топлива.

Эта энергия имеет решающее значение для повседневной деятельности, от прогулок и игр до более сложных задач, таких как мышление и обучение.

Они усваивают витамины

Кроме того, жиры играют жизненно важную роль в усвоении жирорастворимых витаминов, таких как витамины A, D, E и K. Эти витамины необходимы для различных функций организма, включая поддержание здоровья кожи, поддержание здоровья костей и помощь в свёртывании крови. Жиры выступают в качестве переносчиков этих витаминов, обеспечивая их правильное усвоение организмом.

Клеточная структура

Жиры также являются неотъемлемой частью структуры ваших клеток. Клеточные мембраны, внешний слой клеток, содержат жиры, которые помогают регулировать то, что входит в клетку и выходит из нее.

Это имеет решающее значение для общего функционирования и коммуникации клеток.

Вы не почувствуете голода

Кроме того, жиры способствуют ощущению сытости и удовлетворения после еды. Они замедляют процесс пищеварения, помогая дольше оставаться сытым и предотвращая переедание.