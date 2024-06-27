Как научиться пить достаточное количество воды: советы диетологов

В настоящее время почти все знают, что нужно ежедневно пить достаточное количество воды, чтобы оставаться здоровым.
Вот несколько советов о том, как легко создать новую здоровую привычку.
Приобретите качественную многоразовую бутылку для воды, которую можно носить с собой в течение дня. Имея её под рукой, легче делать глотки, когда вы чувствуете жажду, и вы можете отслеживать своё потребление.
Используйте свой смартфон или любое другое устройство, чтобы установить ежечасные напоминания, предлагающие вам выпить воды. Регулярные напоминания помогают установить распорядок дня и следить за тем, чтобы вы постоянно пили воду.
Если простая вода вам не нравится, добавьте в неё натуральные ароматизаторы. Добавьте в воду ломтики фруктов, таких как лимон, лайм или огурец.
Вы также можете попробовать травяные чаи в качестве вкусной альтернативы.
Употребляйте продукты с высоким содержанием воды. Арбуз, апельсины и ягоды, а также овощи, такие как огурцы и сельдерей, могут способствовать общему увлажнению.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.