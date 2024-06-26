Врач разъяснила, кто и в какое время должен сдавать анализ на ферритин

Врач Малиновская: беременным женщинам особенно важно контролировать уровень ферритина

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дефицит железа в организме (анемия) вызывает проблемы с доставкой кислорода к тканям и органам, что приводит к ухудшению их работы. Симптомы анемии включают сильную усталость, бледность кожи, головокружение, учащённое сердцебиение, головные и мышечные боли. Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента KDL, объяснила, как диагностировать недостаток железа, сообщает "Вести Подмосковья".

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"Железо входит в состав гемоглобина, основного компонента эритроцитов — клеток, участвующих в транспорте кислорода. Железо наш организм получает из пищи. Его может стать меньше по разным причинам, например, из-за строгой диеты, потери крови, проблем с усвоением этого микроэлемента. Нехватка железа характерна и для беременных женщин", — отметила специалист.

Для диагностики анемии обычно назначают общий анализ крови, где проверяют уровень гемоглобина. Однако низкий уровень железа может наблюдаться даже при нормальном гемоглобине. В таких случаях проводят дополнительные тесты, включая анализ на ферритин — белок, содержащий железо.

"Если его показатели в норме, это значит, что у организма достаточно железа для производства гемоглобина. Ферритин хранит железо "про запас", а снижение его концентрации — тревожный знак, указывающий на то, что запасы железа истощены. Если не принять меры по восстановлению этого показателя, человек может столкнуться с железодефицитной анемией", — пояснила Ольга Малиновская.

Малиновская советует проверять уровень ферритина беременным женщинам, планирующим беременность, людям с симптомами анемии и тем, кто соблюдает строгую диету по медицинским показаниям. Важно отметить, что этот анализ не следует делать во время острых заболеваний, так как воспаление может повысить уровень ферритина.

Для повышения уровня железа и ферритина врач может назначить препараты железа и специальную диету. Рекомендуется употреблять продукты, богатые железом: мясо, птицу, морепродукты, орехи, семечки, шпинат, брокколи и листовые салаты. Для улучшения усвоения железа эти продукты лучше сочетать с источниками витамина С.