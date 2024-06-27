6 признаков того, что вы едите слишком много сладкого

Люди нуждаются в сахаре время от времени — он повышает их уровень серотонина и энергии, а также помогает им быстрее думать.
Между тем, если вы едите конфеты и пирожные слишком часто, то ваш организм может дать сбой.
Если вы чувствуете прилив энергии после употребления сладостей, но затем чувствуете усталость, это может быть признаком того, что нужно сократить потребление сладкого.
Постоянная тяга к сладкому может указывать на то, что ваш организм слишком привык к сахару.
Чрезмерное потребление сахара может заставить вас постоянно чувствовать жажду. Если вы часто тянетесь к напиткам, это может быть связано со слишком большим количеством сладостей.
Если вы заметили увеличение веса, особенно в области живота, это может быть сигналом к тому, чтобы сократить количество сладких лакомств.
Слишком большое количество сахара может привести к проблемам с кожей, таким как прыщи или раздражение. Если вы заметили изменения в коже, подумайте о том, чтобы сократить потребление сладостей.
Если вам трудно сосредоточиться или вы испытываете туман в голове после употребления сладостей, возможно, пришло время ограничить их.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.