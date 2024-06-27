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6 признаков того, что вы едите слишком много сладкого

Жир в области живота и проблемы с кожей говорят о злоупотреблении сладким

1:25
Здоровье

Люди нуждаются в сахаре время от времени — он повышает их уровень серотонина и энергии, а также помогает им быстрее думать.

Жир в области живота и проблемы с кожей говорят о злоупотреблении сладким
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, SweetOnVeg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Между тем, если вы едите конфеты и пирожные слишком часто, то ваш организм может дать сбой.

Прилив энергии и резкий упадок сил

Если вы чувствуете прилив энергии после употребления сладостей, но затем  чувствуете усталость, это может быть признаком того, что нужно сократить потребление сладкого.

Тяга к сладкому

Постоянная тяга к сладкому может указывать на то, что ваш организм слишком привык к сахару.

Частая жажда

Чрезмерное потребление сахара может заставить вас постоянно чувствовать жажду. Если вы часто тянетесь к напиткам, это может быть связано со слишком большим количеством сладостей.

Вес

Если вы заметили увеличение веса, особенно в области живота, это может быть сигналом к тому, чтобы сократить количество сладких лакомств.

Проблемы с кожей

Слишком большое количество сахара может привести к проблемам с кожей, таким как прыщи или раздражение. Если вы заметили изменения в коже, подумайте о том, чтобы сократить потребление сладостей.

Трудности с концентрацией внимания

Если вам трудно сосредоточиться или вы испытываете туман в голове после употребления сладостей, возможно, пришло время ограничить их.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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