Продукты, укрепляющие волосы: что стоит добавить в рацион

Цитрусы и бобовые способны укрепить волосы

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ваша диета влияет на различные аспекты вашей внешности и здоровья, в том числе на волосы. Волосы нуждаются в большом количестве питательных веществ, чтобы они росли сильными и здоровыми.

Фото: flickr.com by April Killingsworth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот несколько примеров продуктов, которые вы должны есть, чтобы сделать свои волосы более здоровыми.

Продукты, богатые белком

Белок имеет решающее значение для здоровья волос, так как волосы состоят из белка, называемого кератином. Включите в свой рацион такие источники, как нежирное мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые.

Полезные жиры

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе (лосось, скумбрия), грецких орехах, семенах чиа и льняном семени, способствуют здоровью кожи головы и делают волосы блестящими и сильными.

Витамины и минералы

Витамин С необходим для выработки коллагена, который способствует укреплению волос. Цитрусовые, клубника и болгарский перец являются отличными источниками витамина. Железо, содержащееся в таких продуктах, как шпинат, чечевица и красное мясо, помогает предотвратить выпадение волос.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты содержат питательные вещества, такие как биотин, цинк и железо. К ним относятся коричневый рис, овёс, киноа и цельная пшеница, поддерживающие общее здоровье волос.

Фасоль и бобовые

Чечевица, нут и фасоль являются хорошими источниками белка, железа, цинка и биотина, поддерживающих рост волос и предотвращающих их выпадение.