Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные обнаружили свидетельство альтруизма неандертальцев
Эти деревья могут испортить ваш идеальный сад
Сырники с сыром и зеленью: для тех, кому не нравятся сладкие варианты
Как понять, что автомобиль скоро потеряет колесо: 3 опасных признака
Преимущества вытирания лица бумажными полотенцами: здоровье кожи в каждой детали
В Краснодарском крае построят три винодельни
Президент США поздравил "Флориду" с победой в Кубке Стэнли
Южная Африка привлекла более 1,7 млн туристов из-за границы в мае
Армения отказалась от участия в фестивале песни "Славянский базар"
Продукты, укрепляющие волосы: что стоит добавить в рацион

Цитрусы и бобовые способны укрепить волосы

1:47
Здоровье

Ваша диета влияет на различные аспекты вашей внешности и здоровья, в том числе на волосы. Волосы нуждаются в большом количестве питательных веществ, чтобы они росли сильными и здоровыми.

Цитрусы и бобовые способны укрепить волосы
Фото: flickr.com by April Killingsworth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот несколько примеров продуктов, которые вы должны есть, чтобы сделать свои волосы более здоровыми.

Продукты, богатые белком

Белок имеет решающее значение для здоровья волос, так как волосы состоят из белка, называемого кератином. Включите в свой рацион такие источники, как нежирное мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые.

Полезные жиры

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе (лосось, скумбрия), грецких орехах, семенах чиа и льняном семени, способствуют здоровью кожи головы и делают волосы блестящими и сильными.

Витамины и минералы

Витамин С необходим для выработки коллагена, который способствует укреплению волос. Цитрусовые, клубника и болгарский перец являются отличными источниками витамина. Железо, содержащееся в таких продуктах, как шпинат, чечевица и красное мясо, помогает предотвратить выпадение волос.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты содержат питательные вещества, такие как биотин, цинк и железо. К ним относятся коричневый рис, овёс, киноа и цельная пшеница, поддерживающие общее здоровье волос.

Фасоль и бобовые

Чечевица, нут и фасоль являются хорошими источниками белка, железа, цинка и биотина, поддерживающих рост волос и предотвращающих их выпадение.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Копорева Наталья
Проводит лечение и коррекцию всех видов выпадений волос, себореи, себорейного дерматита, псориаза, заболеваний стержней волос
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Чачанидзе Елена
Оказывает полный спектр диагностики и лечения по специальности дерматовенерология, забор биологического материала при заболеваниях кожи и заболеваниях передаваемых половым путем, забор материала на гистологическое исследование, осмотр кожи в лучах лампы Вуда, проведение дерматоскопии, удаление любых кожных образований (папиллом, кератом, невусов, бородавок, контагиозного моллюска) радиохурургическим методом и лазером, удаление ногтевых пластин, пораженных грибковой инфекцией нехирургическим способом, инъекционные методики лечения вирусных заболеваний кожи, инъекционные методики лечения алопеций.
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Хотите избавиться от тли на год? Вам нужно всего 20 капель этого средства!
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Лето ещё не закончилось: какие цветы посеять в июле для пышного цветения
Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене
Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене
Последние материалы
Цитрусы и бобовые способны укрепить волосы
Учёные обнаружили свидетельство альтруизма неандертальцев
Эти деревья могут испортить ваш идеальный сад
Сырники с сыром и зеленью: для тех, кому не нравятся сладкие варианты
Как понять, что автомобиль скоро потеряет колесо: 3 опасных признака
Преимущества вытирания лица бумажными полотенцами: здоровье кожи в каждой детали
В Краснодарском крае построят три винодельни
Президент США поздравил "Флориду" с победой в Кубке Стэнли
Южная Африка привлекла более 1,7 млн туристов из-за границы в мае
Армения отказалась от участия в фестивале песни "Славянский базар"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников