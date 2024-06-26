Продукты, укрепляющие волосы: что стоит добавить в рацион

Ваша диета влияет на различные аспекты вашей внешности и здоровья, в том числе на волосы. Волосы нуждаются в большом количестве питательных веществ, чтобы они росли сильными и здоровыми.
Вот несколько примеров продуктов, которые вы должны есть, чтобы сделать свои волосы более здоровыми.
Белок имеет решающее значение для здоровья волос, так как волосы состоят из белка, называемого кератином. Включите в свой рацион такие источники, как нежирное мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые.
Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе (лосось, скумбрия), грецких орехах, семенах чиа и льняном семени, способствуют здоровью кожи головы и делают волосы блестящими и сильными.
Витамин С необходим для выработки коллагена, который способствует укреплению волос. Цитрусовые, клубника и болгарский перец являются отличными источниками витамина. Железо, содержащееся в таких продуктах, как шпинат, чечевица и красное мясо, помогает предотвратить выпадение волос.
Цельнозерновые продукты содержат питательные вещества, такие как биотин, цинк и железо. К ним относятся коричневый рис, овёс, киноа и цельная пшеница, поддерживающие общее здоровье волос.
Чечевица, нут и фасоль являются хорошими источниками белка, железа, цинка и биотина, поддерживающих рост волос и предотвращающих их выпадение.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.