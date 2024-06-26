6 признаков, что вашему организму не хватает глюкозы

Вы не должны есть слишком много сахара, чтобы оставаться здоровым, но иногда вашему организму действительно нужна глюкоза. Поэтому вы должны знать признаки того, что пора съесть что-то сладкое.
Если вы внезапно устали или ослабли, это может означать, что вашему организму нужно больше энергии, а глюкоза является ключевым источником энергии.
Если вы начинаете чувствовать дрожь или головокружение, это также сигнал организма, что ему не хватает глюкозы.
Когда вам трудно сосредоточиться, мозгу не хватает энергии, поэтому ему нужна глюкоза, чтобы функционировать лучше.
Если вы вдруг стали раздражительным, это может означать, что вашему организму не хватает энергии, которую он получает из глюкозы.
Когда у вас болит голова, это может быть способом вашего организма сказать вам, что нужно пополнить запасы глюкозы для получения энергии.
Во время упражнений или физической активности ваш организм быстрее расходует глюкозу. Чувство повышенного голода или усталости после физической активности может означать, что вашему организму требуется больше глюкозы.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.