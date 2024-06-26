6 признаков, что вашему организму не хватает глюкозы

О нехватке глюкозы говорят головные боли и перепады настроения

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы не должны есть слишком много сахара, чтобы оставаться здоровым, но иногда вашему организму действительно нужна глюкоза. Поэтому вы должны знать признаки того, что пора съесть что-то сладкое.

Фото: flickr.com by Stu Spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чувство усталости или слабости

Если вы внезапно устали или ослабли, это может означать, что вашему организму нужно больше энергии, а глюкоза является ключевым источником энергии.

Дрожь или головокружение

Если вы начинаете чувствовать дрожь или головокружение, это также сигнал организма, что ему не хватает глюкозы.

Трудности с концентрацией внимания

Когда вам трудно сосредоточиться, мозгу не хватает энергии, поэтому ему нужна глюкоза, чтобы функционировать лучше.

Раздражительность или перепады настроения

Если вы вдруг стали раздражительным, это может означать, что вашему организму не хватает энергии, которую он получает из глюкозы.

Головные боли

Когда у вас болит голова, это может быть способом вашего организма сказать вам, что нужно пополнить запасы глюкозы для получения энергии.

Физические упражнения или активный образ жизни

Во время упражнений или физической активности ваш организм быстрее расходует глюкозу. Чувство повышенного голода или усталости после физической активности может означать, что вашему организму требуется больше глюкозы.